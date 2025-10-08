Форвард «Спартака» Филин: «Пенза лучше Москвы для меня. Устал от пробок, огромных расстояний и людей в метро. Много «зомби» – идут напролом и куда-то торопятся»

Егор Филин из «Спартака» заявил, что в московском метро много «зомби».

26-летний нападающий красно-белых набрал 3 (0+3) очка в 7 матчах текущего FONBET чемпионата КХЛ.

«Лично для меня Пенза лучше Москвы. Все-таки родной город. Нравятся более компактные, спокойные города. Чтобы не было огромных расстояний от одной точки до другой.

Москва из-за огромных размеров доставляет иногда дискомфорт. За эти годы в Москве, наверное, устал от пробок, от большого количества людей, особенно в метро.

Много «зомби», идут напролом. Куда-то все торопятся, сшибают людей, не видят ничего. Поэтому иногда тяжелые эмоции, когда выходишь оттуда», – сказал форвард «Спартака » Егор Филин .