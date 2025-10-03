Ротенберг о Кубке Первого канала-2025: «Сыграют три команды: «Россия 25», Беларусь и Казахстан. Готовим для Новосибирска обширную программу хоккейного праздника»

Роман Ротенберг заявил, что на Кубке Первого канала-2025 сыграют всего 3 команды.

«На Кубке Первого канала-2025 сыграют три команды: «Россия 25», национальные сборные Беларуси и Казахстана. Наша команда проведет свои матчи в субботу и воскресенье.

В остальные дни мы готовим для Новосибирска обширную программу. В хоккейный праздник войдут турнир в формате 3х3, международный детский турнир с участием лучших команд России, Беларуси и Казахстана, мастер-классы игроков и тренеров нашей сборной для детей-любителей на открытой площадке, соревнование по адаптивному хоккею, автограф-сессии и многое другое», – сообщил первый вице-президент ФХР и главный тренер «России 25».

Кубок Первого канала пройдет в Новосибирске с 8 по 14 декабря. Ранее стало известно, что в турнире не примет участия сборная легионеров КХЛ.