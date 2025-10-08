  • Спортс
  • Плющев о стычке Разина с Исаковым: «Видели его бойцовские качества в ВХЛ, надо быть скромнее. Тренеры часто забывают об этике – глупо говорить, что соперник не заслужил победу»
1

Плющев о стычке Разина с Исаковым: «Видели его бойцовские качества в ВХЛ, надо быть скромнее. Тренеры часто забывают об этике – глупо говорить, что соперник не заслужил победу»

Владимир Плющев прокомментировал стычку Андрея Разина с Алексеем Исаковым.

Инцидент между тренерами произошел после матча «Металлурга» с «Торпедо» (5:1). По ходу встречи хоккеисты устроили несколько потасовок, ряд игроков получил штрафы за драки и грубость.

«Что-то у нас тренеры частенько забывают о культуре этики. Например, проигрывая, говорят о том, что соперник не заслужил победу – глупость какая. Это вообще не солидно! КХЛ пора уже какой-то экскурс провести по поводу этого.

Не знаю, с чем у них случилась перебранка словесная, но это несерьезно и некрасиво. Бойцовские качества Разина мы уже видели в ВХЛ, лучше ему к этому не возвращаться (смеется). Разину, как бойцу, надо быть поскромнее. Разборки на льду – не его.

«Торпедо» играет в хороший хоккей. Достойная и молодая команда, укомплектована собственными игроками. Исаков – молодой тренер, ему не хватает где-то опыта, но он делает интересные вещи и по существу.

Команда находится в верхней части таблицы Запада, это уже говорит о многом», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Разин о стычке с Исаковым: «Вы видели рукоприкладство? Все было в разговорном тоне. Хотел похвалить Алексея за его тяжелый путь в ВХЛ»

Разин после 5:1 с «Торпедо»: «В одну калитку. Надо уметь проигрывать. А когда хренью начинаешь заниматься, это уже не хоккей»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
