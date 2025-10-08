Горбунов о семье: «Сын – Овен, жена – Лев, я – Скорпион, каждый со своим характером. Еще у нас есть кот»

Роман Горбунов из «Автомобилиста» заявил, что летом ездит в мордовскую деревню.

– В родных краях бываете?

– Летом я живу в Нижнем Новгороде, но обязательно езжу в Саров, чтобы увидеться с родными. Там живут мама и сестра с двумя детьми.

Обычно дорога проходит через Саров, а затем я продолжаю путь в деревню, которая находится в стороне Саранска, в Мордовии, рядом с заповедниками. У мамы там свое хозяйство, и, если удается, я помогаю ей. Ездим всей семьей: я, жена и наш сын Илья.

– Расскажите о ваше семье.

– Семья для меня – самое главное. Это люди, которые всегда поддерживают и ждут. С моей женой Аленой мы вместе уже давно. Мы начали встречаться, когда я еще играл в «Чайке», а познакомились в соцсетях. Я зарегистрировался, увидел ее, написал, а потом узнал, что она работала вместе с моей сестрой. Мы встретились и через два года поженились.

В наших отношениях был трогательный момент. У Алены до свадьбы была фамилия Лисина. Она сшила на заказ игрушку-лисичку, чтобы я с собой в поездки брал. Сейчас эта игрушка у нас дома в Нижнем Новгороде, потому что мне Илюха свои игрушки дает в поездки. Но всегда говорит, чтобы я обратно вернул, каждый день звонит и спрашивает: «Ты мою игрушку не потерял? Отдай мне ее!»

У нас дома каждый со своим характером: Илюха – Овен, Алена – Лев, я – Скорпион. Еще у нас есть кот Томас, – сказал нападающий «Автомобилиста » Роман Горбунов .

