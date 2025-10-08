  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Горбунов о семье: «Сын – Овен, жена – Лев, я – Скорпион, каждый со своим характером. Еще у нас есть кот»
2

Горбунов о семье: «Сын – Овен, жена – Лев, я – Скорпион, каждый со своим характером. Еще у нас есть кот»

Роман Горбунов из «Автомобилиста» заявил, что летом ездит в мордовскую деревню.

– В родных краях бываете?

– Летом я живу в Нижнем Новгороде, но обязательно езжу в Саров, чтобы увидеться с родными. Там живут мама и сестра с двумя детьми.

Обычно дорога проходит через Саров, а затем я продолжаю путь в деревню, которая находится в стороне Саранска, в Мордовии, рядом с заповедниками. У мамы там свое хозяйство, и, если удается, я помогаю ей. Ездим всей семьей: я, жена и наш сын Илья.

– Расскажите о ваше семье.

– Семья для меня – самое главное. Это люди, которые всегда поддерживают и ждут. С моей женой Аленой мы вместе уже давно. Мы начали встречаться, когда я еще играл в «Чайке», а познакомились в соцсетях. Я зарегистрировался, увидел ее, написал, а потом узнал, что она работала вместе с моей сестрой. Мы встретились и через два года поженились.

В наших отношениях был трогательный момент. У Алены до свадьбы была фамилия Лисина. Она сшила на заказ игрушку-лисичку, чтобы я с собой в поездки брал. Сейчас эта игрушка у нас дома в Нижнем Новгороде, потому что мне Илюха свои игрушки дает в поездки. Но всегда говорит, чтобы я обратно вернул, каждый день звонит и спрашивает: «Ты мою игрушку не потерял? Отдай мне ее!»

У нас дома каждый со своим характером: Илюха – Овен, Алена – Лев, я – Скорпион. Еще у нас есть кот Томас, – сказал нападающий «Автомобилиста» Роман Горбунов.

Горбунов о победной песне «Автомобилиста»: «Выбрали «Ненаглядный» Тани Булановой, она играет в раздевалке. В Минске я учился на диджея, всегда нравилась музыка»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: РИА «Европейско-Азиатские Новости»
logoРоман Горбунов
logoКХЛ
logoАвтомобилист
девушки и спорт
logoкоты
светская хроника
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Горбунов о победной песне «Автомобилиста»: «Выбрали «Ненаглядный» Тани Булановой, она играет в раздевалке. В Минске я учился на диджея, всегда нравилась музыка»
3сегодня, 08:33
Горбунов о воспитании сына: «Рукоприкладство не поддерживаем, хотя в нашем детстве это считалось нормой – я отхватывал от отца. Телефона у ребенка нет, игры на нем не разрешаем»
2вчера, 15:55
Горбунов о Лукашенко: «Веселый, открытый, умеет пошутить и даже подколоть. Бросок как у Овечкина, катается уверенно, раздает точные передачи. После тренировки нам раздали подарки: сало, хлеб, мед»
11вчера, 13:19
Главные новости
Маклауд не перейдет в «Авангард», заявил Сопин: «Подпишет контракт в НХЛ или АХЛ в ближайшие дни. Сказал, что будет ждать предложений до конца»
121 минуту назад
Артур Хайруллин: «Шанхай» перехватывает Лабанка у минского «Динамо» в последний момент. Мощная работа от Варицкого»
1548 минут назад
Плющев о стычке Разина с Исаковым: «Видели его бойцовские качества в ВХЛ, надо быть скромнее. Тренеры часто забывают об этике – глупо говорить, что соперник не заслужил победу»
1сегодня, 11:32
Лабанк подпишет контракт с «Динамо» Минск. У форварда 542 игры и 251 очко в НХЛ (Артур Хайруллин)
11сегодня, 11:03
Форвард «Спартака» Филин: «Пенза лучше Москвы для меня. Устал от пробок, огромных расстояний и людей в метро. Много «зомби» – идут напролом и куда-то торопятся»
6сегодня, 10:51
Бойков об 1:5 с «Металлургом»: «Проигран бой, но не война. «Торпедо» оставило посыл на следующую игру – эмоции будут зашкаливать»
15сегодня, 10:37
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Бостоном», «Монреаль» – с «Торонто», «Вегас» против «Лос-Анджелеса», «Эдмонтон» встретится с «Калгари»
13сегодня, 10:25
Фетисов о сезоне НХЛ: «Все российские игроки на слуху. Овечкин – самый упоминаемый, Капризов подписал самый дорогой контракт, вратари прилично играют. Будет много интересного»
сегодня, 10:17
Новый яркий баскетбольный турнир – с костюмами сумоистов и бывшим клубом Йокича. Правда такое будет?
сегодня, 10:00Спецпроект
Генменеджер «Сибири» о братьях Буцаевых в клубе: «Кумовства нет. Один занимается селекцией, другой – главный тренер. Ни один из них не влияет на работу другого»
3сегодня, 09:57
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Сибири» об игре команды: «У меня вызывало стыд то, что было. Нужно набраться терпения, скоро болельщики увидят позитивные изменения»
19 минут назад
Брунике из «Питтсбурга» – 1-й полевой игрок в истории НХЛ, родившийся в ЮАР. Первым вратарем был Колциг
сегодня, 11:19
Шилов о сухом матче за «Питтсбург»: «Здорово оказаться в новой команде. Проделанная работа окупилась – я чувствовал уверенность и понимал, что играю надежно»
4сегодня, 10:10
Кросби о 3:0 с «Рейнджерс»: «Молодежь привносит энергию, которая может помочь «Питтсбургу». Чем больше мы играем, тем лучше будем себя проявлять, надеюсь»
сегодня, 09:30
Исхаков об атакующем хоккее «Металлурга» с негабаритными форвардами: «Мы маленькие, но шустрые. Хоккей меняется, это старое видение, что все должно идти от защиты»
6сегодня, 07:55
Шилов с шатаутом, Нечас с дублем и Йеспер Боквист с победной шайбой – звезды первого игрового дня в новом сезоне НХЛ
1сегодня, 07:45
Мьюз о 3:0 с «Рейнджерс» в 1-м матче во главе «Питтсбурга»: «Всегда хочется удачно начать. Сегодня все внесли свой вклад в победу, хороший старт»
сегодня, 06:58
Салливан о «Рейнджерс» после 0:3 от «Питтсбурга»: «Мое первое наблюдение – нам предстоит пройти долгий путь, чтобы стать той командой, которой мы хотим быть»
9сегодня, 06:46
Панарин остался без очков в 1-м матче в сезоне НХЛ: 2 броска, 3 потери и «минус 3» за 20:47 c «Питтсбургом». Форвард был на льду при 2 шайбах «Пингвинс» в пустые ворота
сегодня, 06:22
«Торонто» забрал с драфта отказов вратаря Примо (у»Каролины») и форварда Блэйза (у «Монреаля»)
сегодня, 05:40