Лабанк подпишет контракт с «Динамо» Минск. У форварда 542 игры и 251 очко в НХЛ (Артур Хайруллин)

Кевин Лабанк подпишет контракт с «Динамо» Минск.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Ранее американский нападающий проходил просмотр в «Каролине», но клуб не предложил ему полноценный договор.

В прошлом сезоне Лабанк провел 34 матча за «Коламбус» и набрал 12 (2+10) очков, пропустив часть регулярки из-за операции на плече.

Всего на его счету 542 игры и 251 (89+162) очко за девять сезонов в НХЛ с учетом плей-офф.

Сообщалось , что Лабанк входит в сферу интересов ЦСКА .