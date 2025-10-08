Лабанк подпишет контракт с «Динамо» Минск. У форварда 542 игры и 251 очко в НХЛ (Артур Хайруллин)
Кевин Лабанк подпишет контракт с «Динамо» Минск.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Ранее американский нападающий проходил просмотр в «Каролине», но клуб не предложил ему полноценный договор.
В прошлом сезоне Лабанк провел 34 матча за «Коламбус» и набрал 12 (2+10) очков, пропустив часть регулярки из-за операции на плече.
Всего на его счету 542 игры и 251 (89+162) очко за девять сезонов в НХЛ с учетом плей-офф.
Сообщалось, что Лабанк входит в сферу интересов ЦСКА.
