Бойков об 1:5 с «Металлургом»: «Проигран бой, но не война. «Торпедо» оставило посыл на следующую игру – эмоции будут зашкаливать»

Сергей Бойков заявил, что «Торпедо» проиграло «Металлургу» битву, но не войну.

Матч FONBET чемпионата КХЛ завершился домашним поражением нижегородцев (1:5). В концовке встречи между игроками произошло несколько стычек. Сергей Бойков и Михаил Федоров получили по 2 минуты штрафа после драки, Люк Джонсон был удален за грубость, Максим Летунов – за удар клюшкой.

После игры главный тренер «Металлурга » Андрей Разин и Алексей Исаков, возглавляющий «Торпедо», устроили стычку в подтрибунном помещении.

Следующий матч между командами пройдет 10 октября в Магнитогорске.

– Какой‑то позитив есть после игры, несмотря на разгромное поражение дома?

– Прямо разгром – это громкие слова. Проигран бой, но не война.

– В конце третьего периода был выброс эмоций? Или как можно объяснить такое поведение команд?

– Оставили посыл на следующую игру.

– То есть следующая игра будет не менее эмоциональной?

– Там будет видно, как тренерский штаб нам подскажет. Я думаю, эмоции будут зашкаливать в пятницу, – сказал защитник «Торпедо » Сергей Бойков .

«Вы видели рукоприкладство? Я кого-то ударил?» Разин устроил стычку с тренером «Торпедо»