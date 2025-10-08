Бойков об 1:5 с «Металлургом»: «Проигран бой, но не война. «Торпедо» оставило посыл на следующую игру – эмоции будут зашкаливать»
Матч FONBET чемпионата КХЛ завершился домашним поражением нижегородцев (1:5). В концовке встречи между игроками произошло несколько стычек. Сергей Бойков и Михаил Федоров получили по 2 минуты штрафа после драки, Люк Джонсон был удален за грубость, Максим Летунов – за удар клюшкой.
После игры главный тренер «Металлурга» Андрей Разин и Алексей Исаков, возглавляющий «Торпедо», устроили стычку в подтрибунном помещении.
Следующий матч между командами пройдет 10 октября в Магнитогорске.
– Какой‑то позитив есть после игры, несмотря на разгромное поражение дома?
– Прямо разгром – это громкие слова. Проигран бой, но не война.
– В конце третьего периода был выброс эмоций? Или как можно объяснить такое поведение команд?
– Оставили посыл на следующую игру.
– То есть следующая игра будет не менее эмоциональной?
– Там будет видно, как тренерский штаб нам подскажет. Я думаю, эмоции будут зашкаливать в пятницу, – сказал защитник «Торпедо» Сергей Бойков.
