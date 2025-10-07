Боумэн о контракте Макдэвида на 2 года: «Эдмонтон» не планирует на 5 лет вперед, чтобы выиграть когда-то в будущем – мы уже нацелены на Кубок Стэнли»

Генменеджер «Эдмонтона» прокомментировал новый контракт Коннора Макдэвида.

Капитан «Ойлерс» продлил соглашение с клубом на 2 года и 12,5 млн долларов за сезон.

– Изменит ли краткосрочный контракт Макдэвида подход к руководству клубом?

– Нет, это ничего не меняет. Мы не планируем на пять лет вперед, чтобы когда-нибудь в будущем стать командой, способной выиграть Кубок Стэнли. Мы уже были нацелены на победу в прошлом сезоне, как и в этом.

Коннор проявлял любопытство в разговорах со мной. Ему хочется знать, что нас ждет, как я вижу команду и как мы можем стать лучше. Это были очень содержательные беседы и плодотворный диалог.

Он не только потрясающий игрок, но и очень умный парень. У него много хороших идей, и поэтому с ним приятно говорить о хоккее, – сказал генеральный менеджер «Эдмонтона » Стэн Боумэн .

Макдэвид сам предложил зарплату в 12,5 млн долларов по новому контракту. Агент игрока считал 15 млн пределом, чтобы сохранить «Эдмонтону» шансы на Кубок (The Athletic)