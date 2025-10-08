Малкин, Кросби и Летанг вместе сыграли за «Питтсбург» в 20 сезонах НХЛ. Это первый такой случай для трио одноклубников в топ-4 лиг Северной Америки

Евгений Малкин, Сидни Кросби и Крис Летанг сыграли за «Питтсбург» в 20 сезонах.

Три игрока «Пингвинс» приняли участие в первом матче регулярного чемпионата НХЛ-2025/26 с «Рейнджерс» (3:0).

Это 20-й сезон трехкратных обладателей Кубка Стэнли в составе пенсильванцев в качестве одноклубников.

Они продолжают обновлять рекорд для трио в топ-4 профессиональных спортивных лиг Северной Америки (НФЛ, НБА, MLB, НХЛ) по продолжительности такой серии.

В 2023 году хоккеисты обошли игроков бейсбольного клуба «Нью-Йорк Янкис» Дерека Джитера, Мариано Риверу и Хорхе Посаду (играли вместе 17 сезонов – с 1995 по 2011 годы).

Малкин про 20 лет игры с Кросби и Летангом: «Мы уже как семья. Бывает, Сид злится, Тангер злится, а я подойду и поговорю с ними. Нам повезло играть вместе, мы уже в истории»