3

Малкин про 20 лет игры с Кросби и Летангом: «Мы уже как семья. Бывает, Сид злится, Тангер злится, а я подойду и поговорю с ними. Нам повезло играть вместе, мы уже в истории»

Евгений Малкин высказался про отношения с Сидни Кросби и Крисом Летангом.

Впервые в истории четырех главных профессиональных лиг США (НХЛ, НФЛ, НБА, МЛБ) трио одноклубников достигнет отметки в 20 лет совместной игры.

«Это настолько редкий случай. Я думаю, мы уже вошли в историю, понимаете? Мне повезло играть вместе с Тангером и Сидом. Я всегда говорю: это мечта – играть с одними и теми же ребятами всегда. Мне нравится, как Сид и Тангер любят хоккей. Я стараюсь делать все возможное. Они стараются делать все возможное. Нам повезло, что мы все это время играем в одной команде.

Вы спрашиваете, каково это – играть вместе так долго. Для меня это естественно. Я всегда с Сидом, и для меня это как: «О, увидимся завтра». Я даже не думаю по-другому. Люди говорят: «20 лет...» Для меня 20 лет пролетели быстро. Время просто летит. Но для меня мы всегда вместе.

Прежде всего, они меня очень любят. Я как бы посередине. Я всегда между ними. Потому что, знаете, Сид злится, Тангер злится, а я подойду и поговорю с ними [смеется]. Нет, мы как семья. Мы знаем, что мы хорошие друзья. Но нельзя быть добрым все время. Иногда ты злишься, чем-то недоволен, показываешь эмоции, но это нормально, это хорошо. На следующий день мы садимся и разговариваем: «Окей, вот это мы делаем так, это неправильно. Давай вернемся и сыграем лучше». Показывать эмоции – это хорошо, я люблю показывать эмоции.

Когда ты показываешь эмоции, это значит, что тебе не все равно. И я думаю, это то, что нам нужно. В этом году – больше эмоций. 16 лет подряд попадали в плей-офф. Иногда кажется, что ты пару лет просто пропустил. Нельзя играть вечно. Это все равно был хороший путь. Теперь время вернуться. Каждый, кто выходит на лед и заходит в раздевалку, должен поддерживать друг друга и быть заряженным», – сказал нападающий «Питтсбурга». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Питтсбурга»
