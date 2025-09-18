  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Доминге о Малкине: «Не сказал бы, что он сплачивал команду в прямом смысле слова. Сид всегда занимался этим. Кросби, Летанг и Джино – безоговорочные лидеры «Питтсбурга»
0

Доминге о Малкине: «Не сказал бы, что он сплачивал команду в прямом смысле слова. Сид всегда занимался этим. Кросби, Летанг и Джино – безоговорочные лидеры «Питтсбурга»

Луи Доминге высказался о роли Евгения Малкина в сплочении «Питтсбурга».

Вратарь ранее играл за «Пингвинс».

– Какая роль была в сплочении «Питтсбурга» у Евгения Малкина?

– Не сказал бы, что Джино сплачивал команду в прямом смысле этого слова. Сид [Кросби] всегда занимался этим. Он, Летанг и Джино – безоговорочные лидеры команды.

Они подают пример своими действиями, всегда выкладываются больше всех, лучше всех заботятся о своих телах. И они делают это 20 лет вместе, – сказал вратарь «Сибири» Луи Доминге.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoЕвгений Малкин
logoПиттсбург
logoКХЛ
logoСидни Кросби
logoСибирь
logoЧемпионат.com
logoКрис Летанг
logoЛуи Доминге
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин только один раз забивал в день рождения – а лучшим в той игре был Малкин
6вчера, 09:52
Кросби о контракте Малкина: «Мы это не обсуждали. На этом этапе на решение влияет много факторов. Как партнер и друг, ты просто рядом, чтобы поддержать его»
716 сентября, 10:23
Бландиси о лучших хоккеистах России: «Малкин всегда заставляет смеяться и сплочает команду. Еще нравится Овечкин – один из лучших бомбардиров в мире»
615 сентября, 10:51
Главные новости
КХЛ. «Металлург» примет «Барыс», «Лада» сыграет с «Торпедо», ЦСКА против «Локомотива»
1711 минут назад
«Лада» сыграет с «Торпедо». ВидеоСпортс’’ бесплатно покажет матч Fonbet КХЛ
сегодня, 10:36Видео
Сушко о старте «Динамо»: «Глупо сейчас накалять ситуацию, искать виноватых. Мы сыграли пока несколько туров, не хотим делать никакую трагедию»
13 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Никитин с ЦСКА – серьезный раздражитель для «Локомотива». Игра будет очень серьезная, это будет принципиальный матч для ярославцев»
226 минут назад
Бобровский о Тарасове во «Флориде»: «Его отец был моим кумиром. Я рад делить с ним ворота, помогать ему развиваться. Мы оба постараемся помочь команде побеждать»
150 минут назад
Борис Михайлов: «Есмантович делает все, чтобы поддержать наших воинов, которые бьются за Россию, это делает ему честь. Он хочет, чтобы победа была за нами и поскорее – это естественно»
2сегодня, 10:58
Кучеров о «Тампе»: «Наше большинство в плей-офф было плохим. Я принял это на свой счет, неприятно видеть такое. Нужно иметь правильные кусочки пазла, чтобы оно работало»
4сегодня, 10:27
Барабанов о том, что не получается у «Ак Барса»: «Много чего. У команды нет уверенности в себе. Это видно невооруженным глазом»
3сегодня, 09:43
Быков о Морозове: «Обман хорош только тогда, когда ты делаешь финт на льду, обыгрываешь соперника. А допинг – это подло. Обращаться к таким вещам – глупо»
9сегодня, 09:17
Овечкин о 1040-летии Брянска: «Более тысячи лет город стоит на защите рубежей и интересов России. Поздравляю Богомаза с победой на выборах. Убежден в процетании Брянщины»
13сегодня, 08:55
Ко всем новостям
Последние новости
Сопин о Галимове: «Ансель добавит «Авангарду» скорости и глубины. Нам был крайне необходим игрок, который может сыграть в центре и на краю атаки»
38 минут назад
«Барыс» подписал контракт с вратарем Шилом на год
сегодня, 10:46
Тардиф о том, будет ли Овечкин введен в Зал славы ИИХФ: «Конечно, это произойдет. Нам нужно создать лучшие условия, чтобы дать ему заслуженное посвящение»
сегодня, 09:59
Агент Хохлачева: «Мы находимся в процессе переговоров с клубами КХЛ»
2сегодня, 09:51
Денисенко об «Ак Барсе»: «4 поражения в 5 играх – неудачный старт. Сделаем выводы, исправим ситуацию. Каждая игра идет по-разному, надо везде находить выходы, переламывать»
сегодня, 08:59
Зарплата Анселя Галимова в «Авангарде» – 15 млн рублей в год («СЭ»)
15сегодня, 08:36
«Лада» расторгла контракт с тренером Зубовым
2сегодня, 08:14
Яровой о «Спартаке» после 6:5 с ЦСКА: «У нас эмоциональный всплеск, пойдет белая полоса, надеюсь. После поражений с кислыми лицами никто не сидел»
2сегодня, 07:35
Доминге о Новосибирске: «Само слово «Сибирь» будто бы кричит: «Холодно!» Но я приехал из холодного места, это не будет проблемой. Пока мне все нравится»
сегодня, 07:25
Лямкин о поражениях «Ак Барса»: «Неприятно, что так неудачно стартанули. Нужно перестроиться, начать от простоты. У нас есть топ-игроки, например, Яшкин»
7сегодня, 06:55