Доминге о Малкине: «Не сказал бы, что он сплачивал команду в прямом смысле слова. Сид всегда занимался этим. Кросби, Летанг и Джино – безоговорочные лидеры «Питтсбурга»
Луи Доминге высказался о роли Евгения Малкина в сплочении «Питтсбурга».
Вратарь ранее играл за «Пингвинс».
– Какая роль была в сплочении «Питтсбурга» у Евгения Малкина?
– Не сказал бы, что Джино сплачивал команду в прямом смысле этого слова. Сид [Кросби] всегда занимался этим. Он, Летанг и Джино – безоговорочные лидеры команды.
Они подают пример своими действиями, всегда выкладываются больше всех, лучше всех заботятся о своих телах. И они делают это 20 лет вместе, – сказал вратарь «Сибири» Луи Доминге.
