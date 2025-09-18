Доминге о Малкине: «Не сказал бы, что он сплачивал команду в прямом смысле слова. Сид всегда занимался этим. Кросби, Летанг и Джино – безоговорочные лидеры «Питтсбурга»

Луи Доминге высказался о роли Евгения Малкина в сплочении «Питтсбурга».

Вратарь ранее играл за «Пингвинс».

– Какая роль была в сплочении «Питтсбурга» у Евгения Малкина?

– Не сказал бы, что Джино сплачивал команду в прямом смысле этого слова. Сид [Кросби] всегда занимался этим. Он, Летанг и Джино – безоговорочные лидеры команды.

Они подают пример своими действиями, всегда выкладываются больше всех, лучше всех заботятся о своих телах. И они делают это 20 лет вместе, – сказал вратарь «Сибири » Луи Доминге .