Флери украсил машины игроков «Питтсбурга» наклейками с номером 29 и цветами перед прощальным матчем. Летанг отреагировал: «Когда Малкин прибежал с криками, я понял – что-то не так»

Марк-Андре Флери разыграл партнеров по «Питтсбурга» перед прощальным матчем.

Ранее 40-летний голкипер вышел на один период предсезонной встречи с «Коламбусом» (4:1). Накануне Флери украсил машины одноклубников наклейками с номером 29 и цветами.

«Он всегда придумывает что-то новое. Не понимаю, как ему это удается. Еще больше впечатляет отсутствие улик: нет никаких видеозаписей того, как он это делает.

Мы знаем, что это он, но у нас нет доказательств, кроме номера 29 на моей двери», – отреагировал Сидни Кросби .

«Когда Малкин прибежал с криками, я понял, что что-то не так. Я знал, что меня не пощадят», – сказал Крис Летанг .

Фото: instagram.com/allhockeyculture/

Мартон о ЧМ-2025: «Было весело. Флери сшил манжеты на штанах у Фантилли, и Адам не мог продеть в них ноги»