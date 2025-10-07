  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Разин об арене «Торпедо» после 5:1: «Лед тут – дерьмо. Там подпрыгнуло, тут подпрыгнуло»
5

Разин об арене «Торпедо» после 5:1: «Лед тут – дерьмо. Там подпрыгнуло, тут подпрыгнуло»

Андрей Разин раскритиковал качество льда после игры с «Торпедо».

«Металлург» выиграл выездной матч Fonbet Чемпионата КХЛ со счетом 5:1. Игра проходила в «Нагорном». В концовке встречи между игроками произошло несколько потасовок. Сергей Бойков и Михаил Федоров получили по 2 минуты штрафа после драки, Люк Джонсон был удален за грубость, Максим Летунов – за удар клюшкой. 

После матча главный тренер «Металлурга» Андрей Разин и Алексей Исаков, возглавляющий «Торпедо», устроили стычку в подтрибунном помещении. Тренеров разняли, Разина пришлось сдерживать, так как он пытался подойти к Исакову. 

– Эмоциональный матч? Не согласен. Все спокойно, все контролировалось. Жаль, что начался не хоккей. Можно было все предотвратить, но не получилось. Повторюсь: надо уметь проигрывать. Это должно стать уроком для людей.

– Можно сказать, что на старте переиграли тактически «Торпедо»?

– Я считаю, что мы все периоды контролировали. Могу повторить: в Нижнем Новгороде одна из самых шумных арен в силу акустики, заполняемости.

– Что с Набоковым?

– У него недомогание появилось за несколько часов до игры.

– Стоит отметить, что Федоров еще и принял бой в конце игры?

– Да, можно сказать, что прошел крещение.

– В третьем периоде была установка играть в энергосберегающий хоккей?

– Честно сказать, тут лед – дерьмо. Там подпрыгнуло, тут подпрыгнуло, – сказал Андрей Разин

10 октября «Металлург» сыграет с «Торпедо» в Магнитогорске. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
logoМихаил Федоров
logoИлья Набоков
logoСергей Бойков
драки
logoФлорида
logoТампа-Бэй
logoАндрей Разин
logoМеталлург Мг
logoМатч ТВ
logoТорпедо
брань
Нагорный дворец спорта профсоюзов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Исаков о стычке с Разиным и 1:5 от «Металлурга»: «Мы обыкновенные люди, всякое бывает. Есть правила, fair play. Если их не соблюдать, происходит то, что было»
157 минут назадВидео
Разин о стычке с Исаковым: «Вы видели рукоприкладство? Если бы я ударил, он бы не встал. Все было в разговорном тоне. Хотел похвалить Алексея за его тяжелый путь в ВХЛ»
38сегодня, 19:30Видео
Разин после 5:1 с «Торпедо»: «В одну калитку. Надо уметь проигрывать. А когда хренью начинаешь заниматься, это уже не хоккей»
35сегодня, 19:02Видео
Главные новости
НХЛ. Стартует регулярный чемпионат! «Флорида» сыграет с «Чикаго», «Рейнджерс» – с «Питтсбургом», «Колорадо» будет противостоять «Лос-Анджелесу»
5236 минут назад
Исаков о стычке с Разиным и 1:5 от «Металлурга»: «Мы обыкновенные люди, всякое бывает. Есть правила, fair play. Если их не соблюдать, происходит то, что было»
157 минут назадВидео
Разин о стычке с Исаковым: «Вы видели рукоприкладство? Если бы я ударил, он бы не встал. Все было в разговорном тоне. Хотел похвалить Алексея за его тяжелый путь в ВХЛ»
38сегодня, 19:30Видео
Михайлов о просмотре «Легенды №17» с Путиным: «Президент спросил: «Что вам больше понравилось?» Я сказал: «Партийный работник». Он ответил: «Борис Петрович, нельзя же так!»
4сегодня, 19:22
Разин после 5:1 с «Торпедо»: «В одну калитку. Надо уметь проигрывать. А когда хренью начинаешь заниматься, это уже не хоккей»
35сегодня, 19:02Видео
КХЛ. «Торпедо» уступило «Металлургу», «Спартак» обыграл «Шанхай», «Ак Барс» победил «Барыс»
210сегодня, 18:49
Разин и Исаков устроили стычку в подтрибунке после победы «Металлурга» над «Торпедо». Тренеров разняли
53сегодня, 18:46Видео
У «Ак Барса» 3 победы подряд впервые в сезоне: над «Барысом» и «Амуром» – дважды. Команда Гатиятулина – 4-я на Востоке
14сегодня, 18:32
«Металлург» выиграл 9 из 10 последних матчей, команда Разина лидирует в КХЛ. У «Торпедо» 3 поражения подряд
18сегодня, 18:25
Всего восемь вратарей брали Кубок Стэнли несколько раз. Вспомните всех?
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Галлан о 0:3: «Спартак» здорово сыграл, был лучше «Шанхая». Мы достойны большего, на поражении не будем концентрироваться»
15 минут назад
Тренер «Амура» Гальченюк – блогеру на вопрос про обмен Кэма Ли после 2:1 с «Нефтехимиком»: «Что вы нас грязью обливаете? Я вас слушать не хочу!»
241 минуту назад
Гатиятулин после 4:3 с «Барысом»: «У «Ак Барса» была яма в плане результата. Но мы неплохо проводили даже те матчи, где проигрывали с большим счетом. Все нарабатывается»
сегодня, 19:49
Жамнов о 3:0 с «Шанхаем»: «У «Спартака» столько моментов, забивать надо больше. У нас волнообразные скачки: один матч играем, потом проседаем»
3сегодня, 19:38
Яковлев прервал серию из 79 матчей без голов, забив «Торпедо». До этого защитник «Металлурга» отличился против «Спартака» в плей-офф в 2024 году
1сегодня, 17:56
«Лада» впервые в сезоне реализовала большинство – с 40-й попытки. Михайлов забросил в ворота «Сочи» на 25-й минуте
1сегодня, 16:19
Ротенберг пригласил Карпина и футболистов сборной на Кубок Первого канала: «Ждем в Новосибирске. Постараемся посетить футбольные матчи»
8сегодня, 15:18
Шарипзянов о том, почему у него красные глаза: «Вечером очень часто такое, если я устаю, не выспался»
3сегодня, 13:50
Мышкин о голкиперах-легионерах в КХЛ: «Запретами делу не поможешь. Нужно доверять молодым российским вратарям – в ВХЛ много талантов, но не все получают шанс»
5сегодня, 12:41
«Лада» и 34-летний Белоусов подписали договор до конца сезона. Форвард играл за тольяттинцев с 2014 по 2018 год
сегодня, 11:56