Разин об арене «Торпедо» после 5:1: «Лед тут – дерьмо. Там подпрыгнуло, тут подпрыгнуло»

Андрей Разин раскритиковал качество льда после игры с «Торпедо».

«Металлург » выиграл выездной матч Fonbet Чемпионата КХЛ со счетом 5:1. Игра проходила в «Нагорном». В концовке встречи между игроками произошло несколько потасовок. Сергей Бойков и Михаил Федоров получили по 2 минуты штрафа после драки, Люк Джонсон был удален за грубость, Максим Летунов – за удар клюшкой.

После матча главный тренер «Металлурга » Андрей Разин и Алексей Исаков, возглавляющий «Торпедо», устроили стычку в подтрибунном помещении. Тренеров разняли, Разина пришлось сдерживать, так как он пытался подойти к Исакову.

– Эмоциональный матч? Не согласен. Все спокойно, все контролировалось. Жаль, что начался не хоккей. Можно было все предотвратить, но не получилось. Повторюсь: надо уметь проигрывать. Это должно стать уроком для людей.

– Можно сказать, что на старте переиграли тактически «Торпедо»?

– Я считаю, что мы все периоды контролировали. Могу повторить: в Нижнем Новгороде одна из самых шумных арен в силу акустики, заполняемости.

– Что с Набоковым?

– У него недомогание появилось за несколько часов до игры.

– Стоит отметить, что Федоров еще и принял бой в конце игры?

– Да, можно сказать, что прошел крещение.

– В третьем периоде была установка играть в энергосберегающий хоккей?

– Честно сказать, тут лед – дерьмо. Там подпрыгнуло, тут подпрыгнуло, – сказал Андрей Разин .

10 октября «Металлург» сыграет с «Торпедо» в Магнитогорске.