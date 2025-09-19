  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Генменеджер «Эдмонтона» о контракте Макдэвида: «Коннор сказал, что хочет побеждать с «Ойлерс». У меня нет причин сомневаться в его словах. Он всегда был последователен»
1

Генменеджер «Эдмонтона» о контракте Макдэвида: «Коннор сказал, что хочет побеждать с «Ойлерс». У меня нет причин сомневаться в его словах. Он всегда был последователен»

Стэн Боумэн высказался о ситуации с новым контрактом Коннора Макдэвида.

У капитана «Эдмонтона» остался еще один сезон по контракту с кэпхитом 12,5 млн долларов. 1 июля игрок получил право на продление соглашения с клубом.

«Коннор сказал, что хочет побеждать с «Эдмонтоном». Я верю ему на слово. Он идет своим путем, это нужно понимать и уважать. Он будет готов, когда придет время. 

Я понимаю, что об этом [ситуации с контрактом] думают все – и медиа, и болельщики, и мы тоже. Это один из тех вопросов, о которых мы говорили много раз. И он всегда был последователен. Мы отталкиваемся от этого. 

Понимаю, что все очень волнуются. Но я доверяю тому, что говорит Коннор. Не понимаю, почему ему не следовало бы верить. Он постоянно говорил об этом, и мне нравится слышать, что победа с «Эдмонтоном» – его главная цель. У меня нет причин сомневаться в его словах», – сказал генеральный менеджер «Ойлерс». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
болельщики
logoСтэн Боумэн
logoЭдмонтон
logoКоннор Макдэвид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Кузнецов прокомментирует матч «Трактор» – «Нефтехимик» на ОТВ вместе с Сергеем Федотовым: «Вы ждали этого возвращения»
413 минут назадФото
КХЛ. «Сибирь» в гостях у «Амура», «Автомобилист» примет «Спартак», «Ак Барс» против «Салавата», СКА сыграет с минским «Динамо»
2430 минут назад
Малкин о Кросби: «У него невероятная память. У меня – хуже некуда. Он рассказывает какие-то истории из начала 2010-х, и я думаю: «Да как ты это помнишь?!»
2сегодня, 07:20
Капитана ЦСКА Нестерова внесли в базу «Миротворца»
10сегодня, 06:50
Мессье представил новую альтернативную форму «Рейнджерс», посвященную 100-летию клуба
3сегодня, 06:15Фото
Сурин о «Локомотиве» после 5:1 с ЦСКА: «В голове была какая-то звездочка, знали, что выйдем более настроенными. Был матч желания – выиграл тот, кто больше хотел»
2сегодня, 05:40
Разин о Толчинском: «Носит на себе «гору» – нет голов, нет очков, много потерь. Желания много, но пока он до конца не понимает принцип игры «Металлурга»
7сегодня, 04:45
Дубас о будущем Малкина в «Питтсбурге»: «Перерыв на Олимпиаду – возможность для обсуждения этого вопроса. Ожидаю, что он проведет отличный сезон»
2сегодня, 03:55
Копитар завершит карьеру в НХЛ после сезона-2025/26 – он будет для него 20-м в лиге. У словенца 1278 очков в 1454 матчах в регулярках и 2 Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом»
27сегодня, 03:15
Миронов о серии «Лады» из 4 поражений: «Перелеты поздние, в 4-5 утра. Может, недосып, усталость. Когда 5 часов проводите в аэропорту, плюс 3 часа лететь – ноги не бегут»
7сегодня, 02:40
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь ЦСКА Мартин про 1:5 от «Локомотива»: «Разочарование. Мы все, включая меня, должны были сыграть намного лучше»
55 минут назад
Светлов об «Ак Барсе»: «Ситуация напоминает о «Ладе» – проблемы дома, излишне осторожный хоккей. Но с таким составом Казань должна диктовать волю любому сопернику»
сегодня, 07:00
19-летний защитник ЦСКА Патрихаев о стычке с Радуловым: «Он нормальный парень из Нижнего Тагила, я из Екатеринбурга. Это часть игры. Нормально, когда такие страсти кипят на льду»
2сегодня, 06:35
Разин об игре «Металлурга» в большинстве: «Развели Пресса и Ткачева – получилось как две скрипки в разных оркестрах. Нашли место и для Барака, у него получается»
сегодня, 06:25
Сергей Самсонов о Меркулове: «Бостон» ожидает небольшая перестройка, надеюсь, он получит шанс. Желаю ему удачи, в АХЛ были хорошие сезоны»
1сегодня, 05:55
Маклюков про гол «Барысу»: «Подключился, ни на что не надеялся. Но Ткачев отдал короткий пас – вообще обалденный. С неудобной бросил, так как уходил от соперника»
сегодня, 05:25
Уильямс про 1:5 от «Локомотива»: «У ЦСКА достаточно навыков, чтобы обыгрывать их. Проблема в том, что у нас много новых игроков, мы еще даже двух месяцев вместе не провели»
сегодня, 05:15
Иванов о 5:1 с ЦСКА: «Хотелось обыграть Никитина. Думаю, у него тоже есть такой пунктик – победить «Локомотив». Мы ему благодарны, он нас многому научил»
1сегодня, 04:58
Светлов о проблемах «Лады»: «Дома команда действует слишком консервативно. Игра на маленькой площадке не терпит академизма, нужно действовать агрессивно и быстро»
сегодня, 04:30
Хайман пропустит начало сезона НХЛ из-за операции на запястье. В «Эдмонтоне» ожидают, что форвард вернется в начале ноября
сегодня, 03:45