Генменеджер «Эдмонтона» о контракте Макдэвида: «Коннор сказал, что хочет побеждать с «Ойлерс». У меня нет причин сомневаться в его словах. Он всегда был последователен»

Стэн Боумэн высказался о ситуации с новым контрактом Коннора Макдэвида.

У капитана «Эдмонтона » остался еще один сезон по контракту с кэпхитом 12,5 млн долларов. 1 июля игрок получил право на продление соглашения с клубом.

«Коннор сказал , что хочет побеждать с «Эдмонтоном». Я верю ему на слово. Он идет своим путем, это нужно понимать и уважать. Он будет готов, когда придет время.

Я понимаю, что об этом [ситуации с контрактом] думают все – и медиа, и болельщики, и мы тоже. Это один из тех вопросов, о которых мы говорили много раз. И он всегда был последователен. Мы отталкиваемся от этого.

Понимаю, что все очень волнуются. Но я доверяю тому, что говорит Коннор . Не понимаю, почему ему не следовало бы верить. Он постоянно говорил об этом, и мне нравится слышать, что победа с «Эдмонтоном» – его главная цель. У меня нет причин сомневаться в его словах», – сказал генеральный менеджер «Ойлерс».