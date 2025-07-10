«Трактор» давал Ремпалу 150 млн рублей в год с учетом бонусов («Бизнес Online»)

«Трактор» пытался подписать Шелдона Ремпала.

Канадский нападающий заключил двустороннее соглашение с «Вашингтоном » с зарплатой 775 тысяч долларов.

В КХЛ хоккеистом, который играл за «Салават Юлаев» в прошлом сезоне, интересовались «Металлург », «Динамо», ЦСКА, «Ак Барс » и «Трактор».

По информации «Бизнес Online», ЦСКА вышел из гонки за форварда, поскольку он запросил слишком большой контракт.

Также отмечается, что «Трактор» предлагал Шелдону Ремпалу оклад в размере 150 миллионов рублей за сезон с учетом бонусов.