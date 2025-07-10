«Трактор» давал Ремпалу 150 млн рублей в год с учетом бонусов («Бизнес Online»)
«Трактор» пытался подписать Шелдона Ремпала.
Канадский нападающий заключил двустороннее соглашение с «Вашингтоном» с зарплатой 775 тысяч долларов.
В КХЛ хоккеистом, который играл за «Салават Юлаев» в прошлом сезоне, интересовались «Металлург», «Динамо», ЦСКА, «Ак Барс» и «Трактор».
По информации «Бизнес Online», ЦСКА вышел из гонки за форварда, поскольку он запросил слишком большой контракт.
Также отмечается, что «Трактор» предлагал Шелдону Ремпалу оклад в размере 150 миллионов рублей за сезон с учетом бонусов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
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