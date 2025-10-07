Макар – главный претендент на «Норрис Трофи» по версии сайта НХЛ. Куинн Хьюз – 2-й, Хатсон – 4-й, Хедман – 5-й, Бушар – 8-й. Россияне не получили голосов
15 авторов и журналистов сайта лиги спрогнозировали, кто станет обладателем приза лучшему защитнику НХЛ по итогам сезона-2025/26.
Каждый из опрошенных называл пятерку игроков, внутри которой баллы распределялись по схеме 5-4-3-2-1.
Итоговый рейтинг выглядит следующим образом:
1. Кэйл Макар, «Колорадо» – 71 балл (12 первых мест);
2. Куинн Хьюз, «Ванкувер» – 47 (1 первое место):
3. Зак Веренски, «Коламбус» – 33 (2 первых места);
4. Лэйн Хатсон, «Монреаль» – 19;
5. Виктор Хедман, «Тампа-Бэй» – 18;
6. Миро Хейсканен, «Даллас» – 13;
7. Джейккоб Слэвин, «Каролина» – 8;
8-9. Расмус Далин, «Баффало» – 5;
8-9. Эван Бушар, «Эдмонтон» – 5;
10. Густав Форслинг, «Флорида» – 3.
По одному баллу получили Ши Теодор («Вегас»), Адам Фокс («Рейнджерс») и Брок Фэйбер («Миннесота»).
Овечкин рвется в плей-офф быстрее Кросби, цель Макдэвида – кубок. Большой рейтинг силы НХЛ перед сезоном