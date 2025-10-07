  • Спортс
2

Сергачев о 15:3 в «Матче года»: «Овечкин, Панарин и Марченко сказали, что будем играть на победу – соперники это знали. Не сказал бы, что у нас огромное преимущество в классе»

Михаил Сергачев оценил разгромную победу звезд НХЛ над КХЛ в «Матче года».

Выставочная игра между российскими звездами НХЛ и КХЛ проходила в июле в Москве. Хоккеисты из НХЛ победили со счетом 15:3.

– Мильштейн сказал, что в этом году «Матч года» получился намного лучше, чем в прошлом. Согласны?

– По масштабам – однозначно лучше. Мы расширили формат, сделали уличный фестиваль. Конечно, были мелочи, которые не удалось реализовать, но в целом все прошло на порядок интереснее.

Сама игра была намного живее. В прошлом году многие еще примерялись. А теперь команда НХЛ уже была наиграна. Сразу и Овечкин, и Марченко, и Панарин сказали: «Будем играть на победу». По отзывам людей слышал то же самое: стало намного интереснее.

– В прошлом году счет был 8:8, сейчас – 15:3. За что вы их так?

– Видел комментарии, что мы их «деклассировали». Честно говоря, удивился таким формулировкам. Мы предупреждали, что будем играть серьезно, и соперники это знали.

У них тоже были моменты, но они их не реализовали. Нам удалось забить – вот и вся разница. Но не сказал бы, что преимущество в классе у нас огромное. У нас ребята бросали и попадали, у них – бросали и не попадали.

Лямкин сказал о «разнице в классе», но я не стал бы так выражаться, – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев.

Звезды НХЛ разнесли звезд КХЛ – 15:3, хотя Овечкин забил лишь один гол. Наблюдения изнутри

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
