  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Губерниев о будущем Овечкина: «Он поиграет еще. Это возможность здорово заработать и порадовать всех нас. Ему могут предложить жирный контракт не только в КХЛ, но и в НХЛ»
1

Губерниев о будущем Овечкина: «Он поиграет еще. Это возможность здорово заработать и порадовать всех нас. Ему могут предложить жирный контракт не только в КХЛ, но и в НХЛ»

Дмитрий Губерниев поделился мыслями о будущем Александра Овечкина.

17 сентября хоккеисту исполнилось 40 лет. Контракт россиянина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26.

– На ваш взгляд, сыграет ли Овечкин еще в КХЛ?

– Думаю, что Овечкин поиграет еще без всякого сомнения. Тем более, это будет возможность здорово заработать и порадовать всех нас.

Главное, чтобы у Александра было здоровье. Если у него будет здоровье, он еще несколько добрых лет уверенно поиграет на высоком уровне.

То, что Овечкин не думал о своем будущем, это же пространство для маневра. То есть ему могут предложить жирный контракт не только в КХЛ, но и в НХЛ. Поэтому Александр, как практичный человек, все делает правильно, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Овечкин о новом контракте с «Вашингтоном»: «Пока не думаю об этом, времени поговорить достаточно. Станет ли этот сезон последним – не знаю»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАлександр Овечкин
logoДинамо Москва
logoВашингтон
logoДмитрий Губерниев
logoКХЛ
logoНХЛ
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Журова о будущем Овечкина: «Может, он уже не хочет быть спортсменом, скажет: «Хватит. Пойду тренером». Фетисов же тоже долго играл, остался тренером в Америке, потом вернулся в Россию»
5сегодня, 08:32
Травма Овечкина не вызывает опасений, сообщил Карбери. Капитан «Вашингтона» покинул тренировку досрочно в качестве профилактики
6вчера, 19:20
Овечкин досрочно покинул тренировку «Вашингтона» из-за травмы нижней части тела
30вчера, 17:28
Главные новости
КХЛ. «Сибирь» в гостях у «Амура», «Автомобилист» примет «Спартак», «Ак Барс» против «Салавата», СКА сыграет с минским «Динамо»
60сегодня, 10:36Live
Кучеров о вылете «Тампы» в 1-м раунде: «Тут камеры. Не могу сказать, что думаю об этом на самом деле. Наверное, дело в стабильности и дисциплине»
15 минут назад
Чинахов о тренере «Коламбуса»: «Мы общаемся, понимаем друг друга. Хочу показать на льду, на что я способен»
1сегодня, 09:42
«Сибирь» выложила фото рэпера Хаски в джерси клуба: «Подписываем Кузнецова! Снеговик сделал трансфер»
2сегодня, 09:13Фото
Фетисов о решении МОК не отстранять Израиль: «Ничего нового, все понятно. Беспредел по отношению к нашим спортсменам продолжается. Гнева уже не испытываю»
9сегодня, 08:46
Кузнецов прокомментирует матч «Трактор» – «Нефтехимик» на ОТВ вместе с Сергеем Федотовым: «Вы ждали этого возвращения»
26сегодня, 08:17Фото
Малкин о Кросби: «У него невероятная память. У меня – хуже некуда. Он рассказывает какие-то истории из начала 2010-х, и я думаю: «Да как ты это помнишь?!»
4сегодня, 07:20
Капитана ЦСКА Нестерова внесли в базу «Миротворца»
13сегодня, 06:50
Мессье представил новую альтернативную форму «Рейнджерс», посвященную 100-летию клуба
6сегодня, 06:15Фото
Сурин о «Локомотиве» после 5:1 с ЦСКА: «В голове была какая-то звездочка, знали, что выйдем более настроенными. Был матч желания – выиграл тот, кто больше хотел»
2сегодня, 05:40
Ко всем новостям
Последние новости
Земченок о «Ладе»: «Команда у нас хорошая, игроки мастеровитые. Мы можем попасть в восьмерку сильнейших, все зависит от нас»
45 минут назад
Алексей Марченко о матче с «Салаватом»: «У «Ак Барса» не самый простой отрезок, стремимся сделать все, чтобы порадовать болельщиков. Выйдем играть на только победу»
154 минуты назад
Долженков об 1:5 от «Локомотива»: «Сейчас у них другой штаб, другая игра. Нам рассказали, на какие детали обратить внимание. Удаления подвели»
сегодня, 10:44
Терещенко о контракте Капризова: «Деньги – это здорово, но есть и спортивная составляющая. Раз клуб предлагает 128 млн долларов, значит, такие суммы отражают уровень Кирилла»
1сегодня, 10:34
Плющев о СКА при Ларионове: «Затрудняюсь найти три отличия от «Торпедо». Единственное – подбор игроков немножко другой»
1сегодня, 10:19
Фетисов о Нестерове в базе «Миротворца»: «Какое-то безумие уже идет. Может, его включили, потому что он капитан ЦСКА»
3сегодня, 09:50
Сурин о школе Хартли: «Я еще не выпустился! У него каждый делает определенные функции. Игра «Локомотива» складывается из простых вещей»
сегодня, 08:59
Журова о будущем Овечкина: «Может, он уже не хочет быть спортсменом, скажет: «Хватит. Пойду тренером». Фетисов же тоже долго играл, остался тренером в Америке, потом вернулся в Россию»
5сегодня, 08:32
Генменеджер «Эдмонтона» о контракте Макдэвида: «Коннор сказал, что хочет побеждать с «Ойлерс». У меня нет причин сомневаться в его словах. Он всегда был последователен»
1сегодня, 07:50
Вратарь ЦСКА Мартин про 1:5 от «Локомотива»: «Разочарование. Мы все, включая меня, должны были сыграть намного лучше»
сегодня, 07:35