Ротенберг о травме Овечкина: «Мама Саши сказала, что все в порядке – он тренируется. Мы обсуждали многие вопросы, она много помогает и советует»

Роман Ротенберг заявил, что Александр Овечкин восстановился после травмы.

Сейчас бывший главный тренер СКА отвечает за развитие молодежного направления в московском «Динамо ».

– На матчах московского «Динамо» вы смотрите хоккей в одной ложе с мамой Александра Овечкина. Удалось ли с ней пообщаться? Ведь Саша получил травму в предсезонке. За него переживает вся страна.

– Я общался с Татьяной Николаевной. Она мне сказала, что у Саши все хорошо. Он тренируется, все в порядке.

Кстати, 1 октября состоится открытие сезона у баскетбольного «Динамо». Я вас приглашаю в гости к Татьяне Николаевне Овечкиной – давайте вместе сходим на баскетбол. Ведь мы выступаем за то, чтобы наши дети увлекались всеми видами спорта: это и хоккей, и баскетбол, и футбол, и дзюдо, и даже падел.

Мы обсуждали многие вопросы с Татьяной Овечкиной . Она много помогает, советует. Я очень рад, что мы имеем возможность общаться, – сказал член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг .

Мама Овечкина сделала символическое вбрасывание перед игрой «Динамо» с «Нефтехимиком»