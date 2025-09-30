  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о травме Овечкина: «Мама Саши сказала, что все в порядке – он тренируется. Мы обсуждали многие вопросы, она много помогает и советует»
13

Ротенберг о травме Овечкина: «Мама Саши сказала, что все в порядке – он тренируется. Мы обсуждали многие вопросы, она много помогает и советует»

Роман Ротенберг заявил, что Александр Овечкин восстановился после травмы.

Сейчас бывший главный тренер СКА отвечает за развитие молодежного направления в московском «Динамо».

– На матчах московского «Динамо» вы смотрите хоккей в одной ложе с мамой Александра Овечкина. Удалось ли с ней пообщаться? Ведь Саша получил травму в предсезонке. За него переживает вся страна.

– Я общался с Татьяной Николаевной. Она мне сказала, что у Саши все хорошо. Он тренируется, все в порядке.

Кстати, 1 октября состоится открытие сезона у баскетбольного «Динамо». Я вас приглашаю в гости к Татьяне Николаевне Овечкиной – давайте вместе сходим на баскетбол. Ведь мы выступаем за то, чтобы наши дети увлекались всеми видами спорта: это и хоккей, и баскетбол, и футбол, и дзюдо, и даже падел.

Мы обсуждали многие вопросы с Татьяной Овечкиной. Она много помогает, советует. Я очень рад, что мы имеем возможность общаться, – сказал член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг.

Мама Овечкина сделала символическое вбрасывание перед игрой «Динамо» с «Нефтехимиком»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Овечкин
Татьяна Овечкина
logoДинамо Москва
logoНХЛ
logoДинамо Москва жен
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoРоман Ротенберг
детский хоккей
logoВашингтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Журова о будущем Овечкина: «Может, он уже не хочет быть спортсменом, скажет: «Хватит. Пойду тренером». Фетисов же тоже долго играл, остался тренером в Америке, потом вернулся в Россию»
619 сентября, 08:32
Ротенберг поздравил Овечкина с 40-летием: «Лучший снайпер всех времен и пример для миллионов. Мы вместе работали на чемпионатах мира, много лет развиваем детский хоккей»
3317 сентября, 09:28
Ротенберг о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»: «Всегда ждем его домой. Но неправильно сейчас обсуждать вопрос его карьеры. Только сам Саша может сказать, когда покинет НХЛ»
68 сентября, 18:44
Главные новости
Флери украсил машины игроков «Питтсбурга» наклейками с номером 29 и цветами перед прощальным матчем. Летанг отреагировал: «Когда Малкин прибежал с криками, я понял – что-то не так»
1 минуту назадФото
Шевченко о Кузнецове: «Медосмотр в «Металлурге» перенесен на завтра. Но вопрос о контракте решен»
1935 минут назад
Подъяпольский восстановился после травмы. Вратарь «Динамо» может сыграть с «Трактором» 2 октября («Бизнес Online»)
47 минут назад
Мама, бабушка и дедушка Панарина были на матче СКА с «Торпедо». Форвард «Рейнджерс» играл за армейцев с 2013 по 2015 год
6сегодня, 12:24Фото
Ларионов-младший о 2:5 с «Торпедо»: «Всегда хочется сыграть лучший матч против бывшей команды – приятно побороться с друзьями. Сейчас не получилось»
2сегодня, 11:27
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Тампа» – с «Флоридой», «Колорадо» против «Вегаса», «Миннесота» встретится с «Виннипегом»
1сегодня, 11:15
Роман Ротенберг: «Обсуждаем с Машковым театральную постановку про хоккей. Выйти на сцену? Я же начинающий актер, но если пригласят – всегда готов»
104сегодня, 10:52
Бирон о замене Баркова во «Флориде»: «У Малкина заканчивается контракт, он в слабой команде – его обменяют в этом сезоне, думаю»
12сегодня, 10:27
«Шанхай» подписал контракт с Остином Вагнером на год. У форварда 178 матчей в НХЛ за карьеру
2сегодня, 10:15
Овечкин – 44-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Селебрини – 43-й, Эттинджер – 46-й, Генцел – 49-й, Хатсон – 50-й
3сегодня, 09:51
Ко всем новостям
Последние новости
Остин Вагнер получит 22 млн рублей от «Шанхая» за сезон-2025/26 (Артур Хайруллин)
20 минут назад
Бландиси о 2:5 с «Торпедо»: «СКА надо перестать быть милыми. Когда мы проникнем в труднодоступные зоны соперника, все пойдет как по маслу»
2сегодня, 12:09
Агент Савикова о новом контракте: «Не рассматриваем игру за «Спартак» на предложенных условиях. Клуб не ведет торги, просто стоит на своем»
2сегодня, 11:41
«Барыс» заплатит Шилу 25 млн рублей за сезон. У голкипера 97,3% сэйвов за 3 игры в КХЛ (Артур Хайруллин)
сегодня, 11:05
Менелл о гражданстве РФ: «Хочу сыграть за сборную России. В КХЛ много классных игроков, но я всегда готов»
1сегодня, 10:38
Форвард «Спартака» Мальцев о Галлане: «Прикольно, что такой тренер приехал в КХЛ. Я уже не молодой, поэтому спокойно к этому отношусь»
сегодня, 10:04
Руа заявил, что Шабанов «засыпал его вопросами» об игре в защите: «Мне это нравится. Еще мне нравится, что у него есть мастерство»
5сегодня, 09:20
Мозякин пожелал Шипачеву набрать 1000 очков в КХЛ: «В этом сезоне все получится, надеюсь. Для меня цифры не значили многого, но тысяча была большим достижением»
1сегодня, 08:53
Есмантович о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «ЦСКА будет рад. Мы первыми увековечили заслуги Сергея – подняли его майку под своды «ЦСКА-Арены»
3сегодня, 08:22
Ларионов об игре СКА в домашних матчах: «На кухне только один повар хозяйничает – это должен быть СКА. Дома надо быть наглее, агрессивнее и увереннее в себе»
6сегодня, 07:40