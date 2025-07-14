Марченко про 15:3 в «Матче года»: «Может, команда КХЛ не готовилась? Или была установка поддаваться, чтобы мы не позорились перед болельщиками»
Кирилл Марченко высказался о разгроме команды звезд КХЛ в «Матче года».
Команда звезд НХЛ разгромила соперника со счетом 15:3.
– Мы целый год готовились! Может, команда КХЛ не готовилась? Или, может, у них была установка поддаваться, чтобы мы не позорились перед болельщиками. В следующем году они будут стараться взять реванш.
– Какой был самый трогательный момент?
– С благотворительной акцией Артемия Панарина и Миши Сергачева в начале матча, это было потрясающе.
– В матче собрали 30 млн рублей на благотворительность.
– Молодцы, красавчики, кто организовывал это. Приятно быть участником, – сказал форвард «Коламбуса».
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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