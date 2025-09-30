0

Остин Вагнер получит 22 млн рублей от «Шанхая» за сезон-2025/26 (Артур Хайруллин)

Остин Вагнер заработает 22 млн рублей в «Шанхае» за этот сезон.

Ранее 28-летний нападающий подписал контракт с китайским клубом на год.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Вагнер получит около 22 миллионов рублей за сезон-2025/26.

В прошлом сезоне форвард выступал в АХЛ за «Чикаго Вулвс». На его счету 18 (9+9) очков за 62 игры при полезности «минус 17».

По ходу карьеры Вагнер провел 178 матчей за «Лос-Анджелес» (с 2018 по 2021 год) в НХЛ и набрал 42 (23+19) очка.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
logoОстин Вагнер
logoШанхай Дрэгонс
деньги
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Шанхай» подписал контракт с Остином Вагнером на год. У форварда 178 матчей в НХЛ за карьеру
2сегодня, 10:15
Меркли о покупках: «Нет такого, что я потратил куда-то большое количество денег. Самое дорогое – купил хороший пылесос. Могу много потратить на ужин в ресторане, люблю вкусную еду»
28 сентября, 21:44
Генменеджер «Шанхая» о потолке зарплат в клубе: «Не зайдем в сезон с ведомостью под 900 млн рублей. Мы считаем деньги, но места для маневра достаточно»
228 августа, 07:30
Главные новости
Флери украсил машины игроков «Питтсбурга» наклейками с номером 29 и цветами перед прощальным матчем. Летанг отреагировал: «Когда Малкин прибежал с криками, я понял – что-то не так»
1 минуту назадФото
Шевченко о Кузнецове: «Медосмотр в «Металлурге» перенесен на завтра. Но вопрос о контракте решен»
1935 минут назад
Подъяпольский восстановился после травмы. Вратарь «Динамо» может сыграть с «Трактором» 2 октября («Бизнес Online»)
47 минут назад
Мама, бабушка и дедушка Панарина были на матче СКА с «Торпедо». Форвард «Рейнджерс» играл за армейцев с 2013 по 2015 год
6сегодня, 12:24Фото
Ротенберг о травме Овечкина: «Мама Саши сказала, что все в порядке – он тренируется. Мы обсуждали многие вопросы, она много помогает и советует»
13сегодня, 11:56
Ларионов-младший о 2:5 с «Торпедо»: «Всегда хочется сыграть лучший матч против бывшей команды – приятно побороться с друзьями. Сейчас не получилось»
2сегодня, 11:27
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Тампа» – с «Флоридой», «Колорадо» против «Вегаса», «Миннесота» встретится с «Виннипегом»
1сегодня, 11:15
Роман Ротенберг: «Обсуждаем с Машковым театральную постановку про хоккей. Выйти на сцену? Я же начинающий актер, но если пригласят – всегда готов»
104сегодня, 10:52
Бирон о замене Баркова во «Флориде»: «У Малкина заканчивается контракт, он в слабой команде – его обменяют в этом сезоне, думаю»
12сегодня, 10:27
«Шанхай» подписал контракт с Остином Вагнером на год. У форварда 178 матчей в НХЛ за карьеру
2сегодня, 10:15
Ко всем новостям
Последние новости
Бландиси о 2:5 с «Торпедо»: «СКА надо перестать быть милыми. Когда мы проникнем в труднодоступные зоны соперника, все пойдет как по маслу»
2сегодня, 12:09
Агент Савикова о новом контракте: «Не рассматриваем игру за «Спартак» на предложенных условиях. Клуб не ведет торги, просто стоит на своем»
2сегодня, 11:41
«Барыс» заплатит Шилу 25 млн рублей за сезон. У голкипера 97,3% сэйвов за 3 игры в КХЛ (Артур Хайруллин)
сегодня, 11:05
Менелл о гражданстве РФ: «Хочу сыграть за сборную России. В КХЛ много классных игроков, но я всегда готов»
1сегодня, 10:38
Форвард «Спартака» Мальцев о Галлане: «Прикольно, что такой тренер приехал в КХЛ. Я уже не молодой, поэтому спокойно к этому отношусь»
сегодня, 10:04
Руа заявил, что Шабанов «засыпал его вопросами» об игре в защите: «Мне это нравится. Еще мне нравится, что у него есть мастерство»
5сегодня, 09:20
Мозякин пожелал Шипачеву набрать 1000 очков в КХЛ: «В этом сезоне все получится, надеюсь. Для меня цифры не значили многого, но тысяча была большим достижением»
1сегодня, 08:53
Есмантович о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «ЦСКА будет рад. Мы первыми увековечили заслуги Сергея – подняли его майку под своды «ЦСКА-Арены»
3сегодня, 08:22
Ларионов об игре СКА в домашних матчах: «На кухне только один повар хозяйничает – это должен быть СКА. Дома надо быть наглее, агрессивнее и увереннее в себе»
6сегодня, 07:40
Иван Федотов о том, показал ли он уже в НХЛ все, на что способен: «Нет. Даже близко нет. Сейчас я чувствую себя более расслабленно, не хочется выжимать из себя все»
сегодня, 07:25