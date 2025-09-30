Остин Вагнер получит 22 млн рублей от «Шанхая» за сезон-2025/26 (Артур Хайруллин)

Остин Вагнер заработает 22 млн рублей в «Шанхае» за этот сезон.

Ранее 28-летний нападающий подписал контракт с китайским клубом на год.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Вагнер получит около 22 миллионов рублей за сезон-2025/26.

В прошлом сезоне форвард выступал в АХЛ за «Чикаго Вулвс». На его счету 18 (9+9) очков за 62 игры при полезности «минус 17».

По ходу карьеры Вагнер провел 178 матчей за «Лос-Анджелес» (с 2018 по 2021 год) в НХЛ и набрал 42 (23+19) очка.