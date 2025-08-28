Генменеджер «Шанхая» о потолке зарплат в клубе: «Не зайдем в сезон с ведомостью под 900 млн рублей. Мы считаем деньги, но места для маневра достаточно»

Генменеджер «Шанхая» заявил, что у клуба есть средства под потолком зарплат.

– Остается ли у вас место для маневра под потолком КХЛ, или все забито под завязку?

– Нет, места для маневра достаточно. В сезон мы, конечно, не зайдем с ведомостью под 900 миллионов, мы считаем деньги.

– В «Витязе» вы славились умением привезти в лигу иностранцев, которые выходили в КХЛ на ведущие роли при не самой большой зарплате. Есть ли сейчас в «Шанхае» хоккеисты, способные удивить общественность?

– Я бы не хотел никого из новичков клуба выделять. Я бы предпочел, чтобы у нас не отдельные звездные игроки были, а была команда-звезда.

Хочется, чтобы каждый занимался своим делом. Были бы и ролевики, и ребята, которые отвечают за большинство. Не хочу делать заявлений, что кто-то – звезда, важна командная работа.

– Можно сказать, что команда ставит перед собой цель удивить всех в следующем сезоне КХЛ?

– Конечно, но сейчас первоочередная задача – собрать боеспособный коллектив, подготовить его к сезону и показывать успешную и результативную игру, которая будет привлекать болельщиков на трибуны, – сказал генеральный менеджер «Шанхая» Игорь Варицкий .

