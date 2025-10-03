  • Спортс
Фетисов о Валиевой: «Желаю ей удачи. Надеюсь, она сможет вернуться на высокий уровень. Если возобновила тренировки, значит, она сильная спортсменка, у которой все получится»

Вячеслав Фетисов пожелал Камиле Валиевой вернуться на высокий уровень.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил – в ее допинг-пробе был найден триметазидин. Дисквалификация отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Спортсменка сможет вернуться на соревнования в декабре этого года.

«Всячески желаю ей удачи. Надеюсь, она сможет вернуться на высокий уровень после всего того, что она пережила. 

Главное – ее желание, и если она возобновила тренировки, значит, она сильная спортсменка, у которой все получится», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Камила Валиева возвращается в фигурку – уже скоро и без Тутберидзе

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Odds.ru
