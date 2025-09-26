Бабаев о Бурдасове и Шумакове: «Хотел бы увидеть их в «Ладе», но переговоров не было. Никто из Тольятти желания не изъявлял»

Агент Сергея Шумакова и Антона Бурдасова высказался о будущем игроков.

Ранее появилась информация о том, что Бурдасов и Шумаков могут перейти в «Ладу».

– Реален ли переход Бурдасова и Шумакова в «Ладу»?

– Я бы хотел их там увидеть, но у нас не было никаких переговоров ни с кем из Тольятти по этому вопросу. Никто из Тольятти желания не изъявлял.

– Есть ли сейчас конкретика по их будущему?

– Конкретики нет, есть разговоры, – сказал агент Шуми Бабаев .