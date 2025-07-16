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Кагарлицкий о новом контракте: «Говорят, я старый и больной, но у меня нет травм. Когда мне сломали челюсть и врач сказал, что я могу умереть – вот тогда я не мог играть»

Дмитрий Кагарлицкий опроверг информацию о проблемах со здоровьем.

35-летний форвард является свободным агентом. В прошлом сезоне он выступал за «Торпедо» и набрал 36 (9+27) очков за 64 игры с учетом плей-офф.

– Что говорят менеджеры, когда обсуждается возможное сотрудничество?

– Говорят про возраст, про то, что я старый и больной. Это уже не первый раз слышу. В том году так же говорили. Я каждый сезон играю все матчи и не пропускаю их.

Когда я играл последний сезон за «Динамо», мне в плей-офф сломали челюсть, вот тогда я не мог играть. Это было невозможно. Даже врач мне сказал, что, если тебе в челюсть что-то прилетит, ты можешь умереть. Осколочный перелом, неприятная такая штука.

Никогда не было никаких травм, потому что когда я могу играть, то делаю это. В сезоне бывают микроповреждения, но от этого карьеру не заканчивают.

– Статистика не уходит, а почему-то все равно смотрят на возраст.

– Не знаю, на чем основана эта история, но считают, что старый стал. Я разговаривал с агентом, он сказал, что у меня в одной команде стало много вторых передач. Я спрашиваю: «А что это поменяло?»

Про себя подумал: а где там было много вторых передач? Начинаются отговорки какие-то. А если я из зоны вывел, отдал на выход «два в один», это считается плохо?

Набрал 36 очков, плюс два победных буллита. Раньше писали, сейчас не пишут. Забил в овертайме, плюс два победных буллита. Это уже три игры, которые закончил победой.

А сейчас придумывают какие-то травмы, проблемы со здоровьем. Когда у меня была проблема в СКА, я об этом сказал, – сказал Дмитрий Кагарлицкий.

Кагарлицкий об отсутствии контракта: «Эйджизм в спорте процветает. Не знаю, в чем прикол – Шипачев, Радулов, Широков очень хорошо играют. Я ничем не уступал молодым»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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