Сурин об удалении Радулова до конца игры с «Авангардом»: «Эмоции, будет посдержаннее. Учусь у него всему, набираюсь опыта. И сам хочу его зажигать своей энергией»
Егор Сурин высказался об удалении Александра Радулова в игре с «Авангардом».
«Локомотив» проиграл в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ со счетом 1:4.
На 40-й минуте матча Александр Радулов получил 20 минут штрафа за неспортивное поведение.
«Удаление Радулова? Это все эмоции. Не думаю, что нас это как-то огорчило, подорвало наш настрой. Саня сам все понимает, наверное, будет посдержаннее.
Конечно, учусь у Радулова всему, набираюсь опыта, однако и сам хочу как-то его зажигать эмоциями, своей энергией. Мы должны и можем играть еще лучше», – сказал нападающий «Локомотива» Егор Сурин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
