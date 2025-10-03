Хартли об удалении Радулова до конца игры с «Авангардом»: «Он был расстроен. Не всегда можно контролировать эмоции на льду»
Боб Хартли высказался об удалении Александра Радулова в матче с «Авангардом».
«Локомотив» проиграл в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ со счетом 1:4.
На 40-й минуте матча Александр Радулов получил 20 минут штрафа за неспортивное поведение.
– Хорошо начали, но во втором периоде взяли челлендж на гол, пропустили из‑за этого третью шайбу и потеряли концентрацию из‑за этого на какое‑то время.
– Радулов подвел команду?
– Я не видел момент на самом деле. Он был расстроен. Но не всегда ты можешь контролировать свои эмоции на льду, – сказал главный тренер «Локомотива».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
