Хартли об удалении Радулова до конца игры с «Авангардом»: «Он был расстроен. Не всегда можно контролировать эмоции на льду»

Боб Хартли высказался об удалении Александра Радулова в матче с «Авангардом».

«Локомотив» проиграл в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ со счетом 1:4.

На 40-й минуте матча Александр Радулов получил 20 минут штрафа за неспортивное поведение.

– Хорошо начали, но во втором периоде взяли челлендж на гол, пропустили из‑за этого третью шайбу и потеряли концентрацию из‑за этого на какое‑то время.

– Радулов подвел команду?

– Я не видел момент на самом деле. Он был расстроен. Но не всегда ты можешь контролировать свои эмоции на льду, – сказал главный тренер «Локомотива ».