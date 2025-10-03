Хартли после 1:4 от «Авангарда»: «Локомотив» после 4-й шайбы больше смотрел хоккей, чем играл. Тяжелый выезд, третья игра после Минска и Астаны»

Боб Хартли высказался о поражении «Локомотива» от «Авангарда» в Fonbet КХЛ.

Ярославский клуб проиграл на выезде со счетом 1:4.

– Казалось, что у «Локомотива» опустились руки в третьем периоде. Действительно?

– Это тяжелый выезд, третья игра после Минска и Астаны. Досада ребят после четвертой шайбы в концовке второго периода почему‑то перенеслась на остаток игры. Ребята больше смотрели хоккей, чем играли.

– Нет у вас сожаления по поводу этого челленджа?

– Когда берешь запрос на атаку вратаря, это всегда немного лотерея. Потому что на вне игры достаточно четко можно определить, была шайба в зоне или нет, но на атаку вратаря всегда очень разные мнения. Это как бросить монетку.

Если сейчас в этой аудитории показать этот эпизод, какой‑то процент людей будет одного мнения, другой – другого. Жалеть об этом нет никакого смысла, потому что финальное решение всегда за арбитром, – сказал главный тренер «Локомотива ».