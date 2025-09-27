«Ак Барс» может расстаться с Яшкиным. У форварда 2+1 за 8 матчей в этом сезоне (Артур Хайруллин)
«Ак Барс» может расстаться с Дмитрием Яшкиным.
По словам журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, у этого варианта существует «серьезная вероятность».
Нападающий проводит третий сезон в составе казанского клуба. На его счету 3 (2+1) очка за 8 матчей в текущем FONBET чемпионате КХЛ.
В прошлом сезоне Яшкин сделал 65 (41+24) результативных действий за 81 игру с учетом Кубка Гагарина.
