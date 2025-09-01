«Ак Барс» может обменять Терехова или отдать его в аренду. Форвард продлил контракт в конце июня («Бизнес Online»)
«Ак Барс» может обменять Семена Терехова.
По информации «Бизнес Online», казанский клуб также рассматривает возможность отдать 23-летнего нападающего в аренду. Отмечается, что окончательное решение еще не принято.
В конце июня Терехов продлил контракт с «Ак Барсом» на год. В прошлом сезоне он провел 39 матчей с учетом плей-офф и набрал 11 (6+5) очков.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Бизнес Online»
