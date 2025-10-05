«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Гатиятулина идет 6-й на Востоке
«Ак Барс» обыграл «Амур» (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это 4-я победа команды тренера Анвара Гатиятулина в 5 последних играх.
На данный момент «Ак Барс» занимает 6-е место в таблице Востока, набрав 13 очков в 12 играх.
В следующем матче, 7 октября, команда сыграет с «Барысом».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
