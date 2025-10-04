Ротенберг о Карпине в футбольном «Динамо»: «Мы все вместе ему помогаем, болеем за команду»

Роман Ротенберг ответил на вопрос о поддержке Валерия Карпина.

– Вы ранее говорили, что готовы помочь Карпину. Готовы войти в совет директоров футбольного клуба?

– Мы все вместе ему помогаем, болеем за команду, – сказал член совета директоров хоккейного клуба «Динамо» Москва Роман Ротенберг.

Футбольное «Динамо » проводит матч с «Локомотивом» в рамках 11-го тура Мир РПЛ .