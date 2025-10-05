Чинахов уволил Бабаева. Новым агентом форварда «Коламбуса» стал Рик Комаров

Егор Чинахов уволил Шуми Бабаева и нанял другого агента.

Об этом сообщает журналист The Athletic Аарон Портцлайн.

«Пока неясно, как будет развиваться ситуация с Чинаховым , но на этой неделе у 24-летнего форварда появился новый советник. Чинахов уволил своего давнего агента Шуми Бабаева и нанял Рика Комарова из Maverick Sports Management, клиентом которого также является нападающий «Блю Джекетс» Дмитрий Воронков . Чинахов сказал, что это было «личное решение».

Что это значит для будущего Чинкахова в «Коламбусе », неясно. Запрос на обмен, который Чинахов сделал летом – он называл игровое время при Эвасоне причиной своего желания играть в другом месте, – похоже, был отложен после того, как он прибыл в «Коламбус» перед тренировочным лагерем и встретился с Эвасоном.

Но на прошлой неделе Чинахов провел большую часть тренировок в четвертом звене в качестве дополнительного нападающего. В субботу вечером он катался в первом звене против «Вашингтона». Будем следить за новостями», – написал Портцлайн.

