Чинахов набрал 1+1 в выставочном матче с «Питтсбургом». Форвард «Коламбуса» получил «плюс 1» и провел на льду 12:48
Егор Чинахов набрал два очка в матче предсезонки против «Питтсбурга».
«Коламбус» обыграл «Питтсбург» (4:1) в выставочной игре в рамках предсезонки НХЛ.
Нападающий «Блю Джекетс» Егор Чинахов отметился заброшенной шайбой в равных составах в первом и результативной передачей в большинстве во втором периоде.
Россиянин также заработал «плюс 1» за полезность, нанес один бросок и провел на льду 12:48.
Хоккеист ранее отмечал, что был бы рад обмену из «Коламбуса»: «Было недопонимание с тренером, хочется поменять место дислокации».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
