«Металлург» выиграл 8 из 9 последних матчей и идет 1-м на Востоке. Михайлис набрал 4 очка в игре со «Спартаком»
«Металлург» обыграл «Спартак» в игре КХЛ со счетом 6:2.
Эта победа стала для команды Андрея Разина 8-й в 9 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Никита Михайлис отметился 4 (2+2) очками. По 2 балла набрали Роман Канцеров (2+0), Руслан Исхаков (1+1) и Робин Пресс (0+2). Голом в составе «Металлурга» также отметился Даниил Вовченко.
На данный момент клуб занимает 1-е место в таблице Востока с 20 очками в 12 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
