Чезганов о «Спартаке»: «Не сказал бы, что там слишком большая конкуренция. Просто кто-то тренеру подходит, кто-то – нет. Хоккей – это бизнес, такие вещи нужно нормально воспринимать»

Егор Чезганов поблагодарил руководство «Спартака» за аренду в «Шанхай Дрэгонс».

23-летний форвард из Беларуси перешел из «Спартака» на правах аренды. На его счету 4 матча в текущем FONBET чемпионате КХЛ и ни одного результативного действия при полезности «минус 2».

В прошлом сезоне он набрал 73 (39+34) очка в 75 играх за «Химик» в Оlimpbet ВХЛ с учетом плей-офф.

«Мы с агентом попросили руководство «Спартака » об аренде. Спасибо ему большое за то, что оно пошло на уступки. Я понимал, что совсем недавно восстановился от травмы, и держать меня в ВХЛ нет смысла.

Так меня отправили в аренду, и я этому только рад. Я бы не сказал, что в «Спартаке» слишком большая конкуренция. Просто есть игроки, которым тренер [Алексей Жамнов ] доверяет. Кто-то подходит ему, кто-то – нет. Хоккей – это бизнес. Такие вещи нужно нормально воспринимать. Необходимо искать свое место и двигаться дальше.

Думаю, мы поговорим с руководителями «Спартака», когда я приеду в Москву на игру с красно-белыми, и меня направят на правильный путь, чтобы я приносил больше пользы.

Идет работа, у меня прошло только три матча (форвард дал комментарий до вчерашнего матча с «Ладой» – Спортс). Надеюсь, что через пару игр я полностью вольюсь в ритм и буду показывать свою игру», – сказал Чезганов .