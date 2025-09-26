  • Спортс
Чезганов об аренде в «Шанхай»: «Начинаю чувствовать доверие, которого не было в «Спартаке». Где-то мне прощают ошибки»

Егор Чезганов заявил, что в «Шанхае» чувствует доверие.

23-летний форвард из Беларуси перешел из «Спартака» на правах аренды. На его счету 3 матча в текущем FONBET чемпионате КХЛ и ни одного результативного действия.

В прошлом сезоне он набрал 73 (39+34) очка в 75 играх за «Химик» в Оlimpbet ВХЛ с учетом плей-офф.

«Контакт с Галланом налажен хорошо. Наш тренерский штаб постоянно улыбается, подсказывает, советует и направляет.

Где-то мне прощают ошибки. Я начинаю чувствовать доверие, которого у меня не было в «Спартаке». Уже были разговоры с Жераром, но чего-то особенного я пока не вспомню. Доверие нужно оправдывать.

Мы с Саттером и Спенсером Фу притерлись друг к другу. Пройдет немного времени, и все будет только улучшаться», – сказал нападающий «Шанхая» Егор Чезганов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
