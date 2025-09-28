Галлан о КХЛ: «Поразило качество игроков и их способности. Действительность оказалась лучше ожиданий. Мне здесь все нравится – уровень команд и хоккеистов на запредельном уровне»

Жерар Галлан поделился впечатлениями от работы в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Новый сезон КХЛ идет уже месяц – что-то поменялось в российском хоккее для вас, какие-то новшества открыли для себя?

– Я говорил с некоторыми людьми перед приездом в Россию. Все отзывались здорово, говорили, что КХЛ – вторая лига в мире, очень хорошая лига. Удивлен, что все оказалось даже намного лучше, чем описывали мне люди.

Очень поразило меня качество игроков и их способности. Действительность оказалась лучше ожиданий.

– Оцените игру новичка команды – Егора Чезганова, недавно арендованного у «Спартака». Какие у него перспективы?

– Я про него не знал до аренды, но мне очень нравится Егор, как игрок. Он всегда улыбается, всегда в хорошем настроении – здорово играет в хоккей, поэтому им я доволен. Свой гол он еще не забил, но думаю, что все еще впереди.

– Вы так здорово похвалили КХЛ. Может быть, это уже первая лига в мире?

– Я не знаю насчет будущего, но на сегодняшний день НХЛ – первая лига в мире, ведь там играют лучшие игроки. Я не говорю о том, что ребята из КХЛ не смогут играть в НХЛ . Они все туда хотят попасть – это цель для них.

Может быть, в будущем КХЛ и сможет стать первой в мире, но я очень рад тренировать и работать в КХЛ . Мне здесь все очень нравится – уровень команд и игроков на запредельном уровне, – сказал главный тренер «Шанхая » Жерар Галлан.