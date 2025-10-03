  • Спортс
  • Шабанов забил 1-й гол за «Айлендерс» – в матче с «Флайерс» на предсезонке. Ему ассистировал Цыплаков – у него 0+2 и звание 2-й звезды
Шабанов забил 1-й гол за «Айлендерс» – в матче с «Флайерс» на предсезонке. Ему ассистировал Цыплаков – у него 0+2 и звание 2-й звезды

Максим Шабанов забил 1-й гол за «Айлендерс» – в игре с «Флайерс» на предсезонке.

Клуб с Лонг-Айленда обыграл «Филадельфию» (4:3) в выставочном матче. 

24-летний экс-форвард «Трактора» отличился во втором периоде, сделав счет 1:1 после передачи от Максима Цыплакова в большинстве. 

Шабанов (16:41, 1:46 – в большинстве, нейтральная полезность) реализовал 1 из 3 бросков в створ и допустил 1 потерю. 

27-летний форвард «Айлендерс» Цыплаков завершил встречу с 2 (0+2) очками и полезностью «+1», став второй звездой. 

У игрока (17:31, 1:30 – в большинстве) также 1 бросок в створ и 3 силовых приема. 

Опубликовал: Александр Балабанов
