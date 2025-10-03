Овечкин в 1-м матче предсезонки: 1 бросок, 3 хита, «минус 2» за 21:07 (7:54 – в большинстве) с «Бостоном»

Александр Овечкин не набрал очков в своем первом предсезонном матче НХЛ.

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре с «Бостоном» (1:3).

За 21:07 (7:54 – в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот (1 заблокирован, 2 – мимо), 3 силовых приема, полезность – «минус 2».