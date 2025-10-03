Овечкин в 1-м матче предсезонки: 1 бросок, 3 хита, «минус 2» за 21:07 (7:54 – в большинстве) с «Бостоном»
Александр Овечкин не набрал очков в своем первом предсезонном матче НХЛ.
Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре с «Бостоном» (1:3).
За 21:07 (7:54 – в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот (1 заблокирован, 2 – мимо), 3 силовых приема, полезность – «минус 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости