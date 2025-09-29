Бэбкок – в списке кандидатов на пост тренера «Ак Барса» («СЭ»)

«Ак Барс» может назначить Майка Бэбкока на пост главного тренера.

Сегодня казанский клуб проиграл «Автомобилисту» (1:4) в Fonbet Чемпионате КХЛ. Это 6-е поражение «Ак Барса» в 10 матчах текущего сезона.

Как информирует «Спорт-Экспресс», Майк Бэбкок – в списке кандидатов на пост тренера «Ак Барса ».

Таким образом, он может сменить Анвара Гатиятулина . Ранее сообщалось , что руководство клуба рассматривает возможность увольнения Гатиятулина.

62‑летний Бэбкок входит в Тройной золотой клуб. Он выиграл две Олимпиады (2010, 2014), Кубок Стэнли (2008), чемпионат мира (2004), а также Кубок мира (2016).

Канадец не работает на профессиональном уровне с 2023 года, когда он покинул «Коламбус» на фоне скандала .

Специалист просил хоккеистов показать фото с личных телефонов, чтобы «понять, какими людьми они являются за пределами льда».