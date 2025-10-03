ЦСКА не заинтересован в приглашении вратаря Самсонова («Чемпионат»)

ЦСКА не заинтересован в приглашении вратаря Ильи Самсонова.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Московский клуб начал сезон с дуэтом голкиперов, в который входят 30-летний Спенсер Мартин (8 игр, 89,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,91) и 22-летний Дмитрий Гамзин (4 игры, 92,9%, 2,19).

28-летний Самсонов , выступавший за «Вегас» в прошлом сезоне, является неограниченно свободным агентом в НХЛ .

Права на вратаря в КХЛ принадлежат «Металлургу». С его статистикой можно ознакомиться здесь .