ЦСКА не заинтересован в приглашении вратаря Самсонова («Чемпионат»)

ЦСКА не заинтересован в приглашении вратаря Ильи Самсонова.
Об этом сообщает «Чемпионат».
Московский клуб начал сезон с дуэтом голкиперов, в который входят 30-летний Спенсер Мартин (8 игр, 89,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,91) и 22-летний Дмитрий Гамзин (4 игры, 92,9%, 2,19).
28-летний Самсонов, выступавший за «Вегас» в прошлом сезоне, является неограниченно свободным агентом в НХЛ.
Права на вратаря в КХЛ принадлежат «Металлургу». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
