Кузнецов о посещении игры «Трактора»: «Прошел без палева, чтобы меня никто не увидел. В Челябинске было непросто ходить по улицам – все узнавали, постоянно фотографировались»

Евгений Кузнецов прокомментировал поход на матч «Трактора».

Нападающий «Металлурга » посетил игру челябинцев против «Авангарда» 25 сентября.

– Вы недавно приходили на игру «Трактора» в Челябинске. Что вам на арене говорили болельщики?

– Я прошел без палева, чтобы меня никто не увидел. И сидел в ложе, куда особо никого не пускают.

А так было непросто в Челябинске по улицам ходить. Все узнавали, постоянно фотографировались. И вообще, если ты играешь в «Тракторе », то очень популярен в городе. Челябинские люди любят хоккей.

– Что за история, когда вы согласились сначала комментировать матч «Трактора», а потом отказались?

– А это секрет, – сказал Евгений Кузнецов .

