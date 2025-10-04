Кузнецов о посещении игры «Трактора»: «Прошел без палева, чтобы меня никто не увидел. В Челябинске было непросто ходить по улицам – все узнавали, постоянно фотографировались»
Нападающий «Металлурга» посетил игру челябинцев против «Авангарда» 25 сентября.
– Вы недавно приходили на игру «Трактора» в Челябинске. Что вам на арене говорили болельщики?
– Я прошел без палева, чтобы меня никто не увидел. И сидел в ложе, куда особо никого не пускают.
А так было непросто в Челябинске по улицам ходить. Все узнавали, постоянно фотографировались. И вообще, если ты играешь в «Тракторе», то очень популярен в городе. Челябинские люди любят хоккей.
– Что за история, когда вы согласились сначала комментировать матч «Трактора», а потом отказались?
– А это секрет, – сказал Евгений Кузнецов.
