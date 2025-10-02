Айкел хочет 13+ млн долларов в год по новому договору с «Вегасом». Сделка Капризова с «Миннесотой» не повлияла на стороны (The Fourth Period)
Джек Айкел хочет более 13 млн долларов в год по новому договору с «Вегасом».
У 28-летнего нападающего остался еще один сезон по действующему договору со средней зарплатой 10 млн долларов в год.
По информации The Fourth Period, переговоры между сторонами идут медленно. Отмечается, что рекордная сделка Кирилла Капризова с «Миннесотой» не повлияла ни на одну сторон.
Айкел стал игроком «Вегаса» в 2021 году, перейдя из «Баффало». Он провел за клуб 281 матч с учетом плей-офф и набрал 296 (110+186) очков.
