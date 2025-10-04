«Автомобилист» в гостях обыграл «Нефтехимик» – 5:2. У клуба из Екатеринбурга 3 победы подряд
«Автомобилист» победил «Нефтехимик» в матче FONBET чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Нижнекамске и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.
Для «Автомобилиста» эта победа стала третьей подряд. По два очка набрали форварды Никита Шашков (0+2) и Степан Хрипунов (1+1).
Следующий матч екатеринбуржцы проведут на выезде 6 октября с «Авангардом», «Нефтехимик» 7 октября дома встретится с «Амуром».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
