  • «Автомобилист» в гостях обыграл «Нефтехимик» – 5:2. У клуба из Екатеринбурга 3 победы подряд
«Автомобилист» в гостях обыграл «Нефтехимик» – 5:2. У клуба из Екатеринбурга 3 победы подряд

«Автомобилист» победил «Нефтехимик» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Нижнекамске и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

Для «Автомобилиста» эта победа стала третьей подряд. По два очка набрали форварды Никита Шашков (0+2) и Степан Хрипунов (1+1).

Следующий матч екатеринбуржцы проведут на выезде 6 октября с «Авангардом», «Нефтехимик» 7 октября дома встретится с «Амуром».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
