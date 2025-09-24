Гришин о 5:2 с «Автомобилистом»: «Выдающаяся игра была на Олимпиаде в Пхенчхане, а это просто матч. «Нефтехимику» дифирамбы петь рано»

Игорь Гришин подвел итоги игры с «Автомобилистом» в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Нефтехимик» одержал победу со счетом 5:2 в домашнем матче.

– Вторая подряд игра с «Автомобилистом », понимали, что будет сложно. Просили ребят сыграть самоотверженно и жестко в обороне, быстрее переходить в атаку. Поначалу не очень удавалось, но удачно забили два гола и тем самым вселили уверенность в свои силы.

Когда вели в счете, показалось, что играли в большинстве вальяжно. Может, счет повлиял. Есть еще причина, может, команда противника тоже от этого страдала, но не буду их озвучивать – это внутренняя тема.

– Действительно выдающаяся игра…

– Выдающаяся игра была на Олимпиаде в Пхенчхане, когда выиграли (речь о победе сборной России над Германией (4:3 ОТ) в финале Олимпиады-2018 – Спортс’‘), а это просто игра.

– Вы «сняли скальп» с претендента на Кубок Гагарина. Команда вышла на пик?

– Нельзя так говорить, у соперника хорошая команда. Возможно, у них спад, и мы попали на этот момент, начали ловить свою игру. Это придаст нам уверенности, раскрепостит, и мы станем играть лучше.

– Потолок вашей команды виден?

– Не могу сказать, что полностью удовлетворен содержанием игры. Приятно, что нас замечают, но дифирамбы петь рано, – сказал главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин.