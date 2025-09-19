Гру о 3:2 с «Нефтехимиком»: «Хотел бы видеть у «Трактора» больше красивых розыгрышей, чтобы ребята не старались от шайбы быстрее избавиться. Это более соответствует стилю команды»

Бенуа Гру оценил победу «Трактора» над «Нефтехимиком» (3:2) в Fonbet КХЛ.

– Хорошая победа для нас. Сегодня мы довольно медленно начали, но становились все лучше и лучше по ходу матча. Крис Дриджер сегодня снова хорошо сыграл.

Меня впечатляет «Нефтехимик », они создали на льду много хорошего. Глядя на их результаты с начала сезона, могу сказать, что это не случайность. Поэтому мы рады, что нам удалось добыть две победы в двух матчах с ними.

– Две плотные и напряженные игры с «Нефтехимиком» и победы в третьем периоде при моментах у соперника. Как можете объяснить такой ход встреч с ними?

– Мы шли в давление и не отступали. Хорошие команды находят способ победить.

– Команде явно не хватает центрфорварда Михаила Григоренко. Когда его ждать?

– Михаил уже катается, он близок к возвращению. Возможно, мы увидим его в матче против «Авангарда». В ином случае он присоединится на льду к команде уже на играх в Москве.

– Какие есть резервы для улучшения игры, чтобы выигрывать подобные матчи более уверенно?

– Хороший вопрос. На мой взгляд, нам нужно более бережно, и в то же время страстно, играть с шайбой, когда мы ею владеем. Даже сегодня было много хороших розыгрышей, в том числе в меньшинстве. Ребята хорошо читают игру, работают клюшкой, но потом случается ненамеренная потеря – и все немного ломается.

Я прошу ребят больше играть с шайбой, это более соответствует стилю нашей команды. Как тренер я не хотел бы видеть, чтобы они старались от нее как можно быстрее избавиться. Хотел бы видеть больше красивых розыгрышей.

– С каким настроением вы вернулись с долгой выездной серии?

– Мы вернулись из Екатеринбурга буквально позавчера. Вчера у ребят был выходной. Ощущалось, что команда ждала этот день – первый выходной за столько времени. У нас была утренняя тренировка, и все равно ощущалась усталость после прошедшего затяжного выезда. Мы все равно держим в уме результаты этих матчей.

Завтра у нас будет тренировка для подготовки к матчу против «Спартака». Все понимают важность этой игры, сегодняшняя игра была важна не менее. Настроение у всех отличное, но все держат в голове, что начало сезона было у нас непростым в том числе в связи с расписанием, – сказал главный тренер «Трактора ».