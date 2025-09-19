Гру о 3:2 с «Нефтехимиком»: «Хотел бы видеть у «Трактора» больше красивых розыгрышей, чтобы ребята не старались от шайбы быстрее избавиться. Это более соответствует стилю команды»
– Хорошая победа для нас. Сегодня мы довольно медленно начали, но становились все лучше и лучше по ходу матча. Крис Дриджер сегодня снова хорошо сыграл.
Меня впечатляет «Нефтехимик», они создали на льду много хорошего. Глядя на их результаты с начала сезона, могу сказать, что это не случайность. Поэтому мы рады, что нам удалось добыть две победы в двух матчах с ними.
– Две плотные и напряженные игры с «Нефтехимиком» и победы в третьем периоде при моментах у соперника. Как можете объяснить такой ход встреч с ними?
– Мы шли в давление и не отступали. Хорошие команды находят способ победить.
– Команде явно не хватает центрфорварда Михаила Григоренко. Когда его ждать?
– Михаил уже катается, он близок к возвращению. Возможно, мы увидим его в матче против «Авангарда». В ином случае он присоединится на льду к команде уже на играх в Москве.
– Какие есть резервы для улучшения игры, чтобы выигрывать подобные матчи более уверенно?
– Хороший вопрос. На мой взгляд, нам нужно более бережно, и в то же время страстно, играть с шайбой, когда мы ею владеем. Даже сегодня было много хороших розыгрышей, в том числе в меньшинстве. Ребята хорошо читают игру, работают клюшкой, но потом случается ненамеренная потеря – и все немного ломается.
Я прошу ребят больше играть с шайбой, это более соответствует стилю нашей команды. Как тренер я не хотел бы видеть, чтобы они старались от нее как можно быстрее избавиться. Хотел бы видеть больше красивых розыгрышей.
– С каким настроением вы вернулись с долгой выездной серии?
– Мы вернулись из Екатеринбурга буквально позавчера. Вчера у ребят был выходной. Ощущалось, что команда ждала этот день – первый выходной за столько времени. У нас была утренняя тренировка, и все равно ощущалась усталость после прошедшего затяжного выезда. Мы все равно держим в уме результаты этих матчей.
Завтра у нас будет тренировка для подготовки к матчу против «Спартака». Все понимают важность этой игры, сегодняшняя игра была важна не менее. Настроение у всех отличное, но все держат в голове, что начало сезона было у нас непростым в том числе в связи с расписанием, – сказал главный тренер «Трактора».