Гру о Григоренко: «Если не увидим никаких откатов в восстановлении, надеюсь, увидим его уже против «Спартака». Вчера Михаил провел отличную тренировку»

Бенуа Гру рассказал о восстановлении Михаила Григоренко.

Нападающий «Трактора» не играл после 9 сентября из-за травмы.

– Когда сможет сыграть Михаил Григоренко?

– Вчера Михаил провел отличную тренировку. Надеюсь, через два дня он уже присоединится к команде в плане тренировок.

Если не увидим никаких откатов в восстановлении, то надеюсь, увидим его уже против «Спартака», – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру .

Матч против «Спартака» состоится 30 сентября.