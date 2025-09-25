Гру о Григоренко: «Если не увидим никаких откатов в восстановлении, надеюсь, увидим его уже против «Спартака». Вчера Михаил провел отличную тренировку»
Бенуа Гру рассказал о восстановлении Михаила Григоренко.
Нападающий «Трактора» не играл после 9 сентября из-за травмы.
– Когда сможет сыграть Михаил Григоренко?
– Вчера Михаил провел отличную тренировку. Надеюсь, через два дня он уже присоединится к команде в плане тренировок.
Если не увидим никаких откатов в восстановлении, то надеюсь, увидим его уже против «Спартака», – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
Матч против «Спартака» состоится 30 сентября.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости