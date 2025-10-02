  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Шанхай» поздравил с Днем образования КНР: «Гордимся, что представляем китайский хоккей, вносим свою лепту в развитие спорта, выступая в КХЛ. Верим, что дух дракона объединяет сердца»
«Шанхай» поздравил с Днем образования КНР: «Гордимся, что представляем китайский хоккей, вносим свою лепту в развитие спорта, выступая в КХЛ. Верим, что дух дракона объединяет сердца»

«Шанхай Дрэгонс» поздравили болельщиков с Днем образования КНР.

День образования Китайской Народной Республики отмечается каждый год 1 октября.

«Мы поздравляем всех жителей Китая и наших болельщиков по всему миру с Днем образования Китайской Народной Республики!

Этот великий праздник символизирует силу, единство и процветание Родины. Мы гордимся тем, что представляем китайский хоккей, и вносим свою лепту в развитие спорта, выступая в Континентальной хоккейной лиге.

Наши матчи в России становятся не только спортивным событием, но и поводом для гордости и радости для многих наших сограждан, поддерживающих команду и в России, и в Китае.

«Шанхай Дрэгонс» верят, что дух дракона объединяет сердца и на льду, и за его пределами.

С Днем образования КНР! 加油，中国！加油，上海龙 (Вперед, Китай! Вперед, «Шанхайские драконы»!) – говорится в сообщении клуба

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Шанхай Дрэгонс»
