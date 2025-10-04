  • Спортс
  • Мюллер и Драйзайтль обменялись игровой формой. Спортсмены из Германии встретились после предсезонного матча НХЛ
Мюллер и Драйзайтль обменялись игровой формой. Спортсмены из Германии встретились после предсезонного матча НХЛ

Томас Мюллер и Леон Драйзайтль обменялись игровой формой.

Бывший футболист сборной Германии посетил предсезонный матч НХЛ между «Ванкувером» и «Эдмонтоном» (3:2 ОТ).

После игры он встретился с нападающим «Ойлерс». Мюллер и Драйзайтль оставили автографы на своей форме и обменялись ей.

Мюллер выступает за «Ванкувер Уайткэпс» в МЛС. На его счету 4 гола и 2 ассиста в 4 матчах текущего регулярного чемпионата.

Драйзайтль стал лучшим снайпером прошлой регулярки НХЛ. 29-летний форвард набрал 106 (52+54) очков за 71 игру.

Фото: x.com/EdmontonOilers

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Эдмонтона»
Комментарии
