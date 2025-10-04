  • Спортс
Мюллер посетил матч «Ванкувер» – «Эдмонтон» в предсезонке НХЛ. Экс-футболист «Баварии» и сборной Германии играет за «Уайткэпс» в МЛС

Томас Мюллер посетил предсезонный матч хоккейного «Ванкувера».

Бывшего футболиста «Баварии» и сборной Германии заметили на трибунах во время игры «Кэнакс» против «Эдмонтона» (3:2 ОТ).

Напомним, 36-летний Мюллер выступает за «Ванкувер Уайткэпс» в МЛС. На его счету 4 гола и 2 ассиста в 4 матчах текущего регулярного чемпионата.

Матч также посетил бывший футболист сборной Канады и «Уайткэпс» Тосейнт Риккеттс.

Фото: соцсети Daily Faceoffx.com/Canucks

Мюллер стал самым титулованным футболистом в истории Германии с 35 трофеями. Хавбек «Ванкувер Уайткэпс» обошел Крооса после победы в первенстве Канады

Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсети Daily Faceoff
