Мюллер посетил матч «Ванкувер» – «Эдмонтон» в предсезонке НХЛ. Экс-футболист «Баварии» и сборной Германии играет за «Уайткэпс» в МЛС
Томас Мюллер посетил предсезонный матч хоккейного «Ванкувера».
Бывшего футболиста «Баварии» и сборной Германии заметили на трибунах во время игры «Кэнакс» против «Эдмонтона» (3:2 ОТ).
Напомним, 36-летний Мюллер выступает за «Ванкувер Уайткэпс» в МЛС. На его счету 4 гола и 2 ассиста в 4 матчах текущего регулярного чемпионата.
Матч также посетил бывший футболист сборной Канады и «Уайткэпс» Тосейнт Риккеттс.
Фото: соцсети Daily Faceoff, x.com/Canucks
Мюллер стал самым титулованным футболистом в истории Германии с 35 трофеями. Хавбек «Ванкувер Уайткэпс» обошел Крооса после победы в первенстве Канады
Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсети Daily Faceoff
